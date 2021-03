Alla guida in forte stato di agitazione, via la patente e l’auto

I carabinieri di Batignano, in provincia di Grosseto, lo hanno trovato alla guida in forte stato di agitazione psicomotoria, verosimilmente dovuto all’assunzione di sostanza stupefacete.

Sul posto è intervenuto anche personale sanitario del 118, che con l’ausilio dei militari ha somministrato al giovane una cura calmante.

Ristabilito l’ordine, è emerso che il giovane era alla guida di un’autovettura di sua proprietà, per cui i carabinieri data la situazione lo hanno invitato a sottoporsi agli accertamenti sanitari volti a verificare l’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti. Al rifiuto i militari hanno proceduto a denunciarlo in stato di libertà, rientrando il rifiuto in una fattispecie di rilievo penale prevista all’interno del Codice della Strada.

Al ragazzo è stata immediatamente ritirata la patente ed il veicolo posto sotto sequestro.