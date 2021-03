Emergenza Covid, a Firenze scattano le nuove restrizioni anti contagio.

A partire da oggi (12 marzo) ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 22 nell’intero territorio comunale è disposto il divieto di vendita di bevande alcoliche effettuata in qualsiasi forma (da parte di esercizi pubblici di somministrazione per asporto, esercizi commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari, operatori su area pubblica che vendono generi alimentari, operatori della grande distribuzione, anche mediante distributori automatici), salva la possibilità di consegna a domicilio, nell’intero territorio comunale.

In questi giorni e in questi orari è inoltre disposto il divieto di consumo di bevande alcoliche nelle vie, piazze ed altri spazi pubblici o aperti al pubblico, nell’intero territorio comunale.

Dal venerdì alla domenica dalle 16 alle 22 è stata infine disposta una limitazione dell’accesso che comporta il divieto di stazionamento per le persone, salva l’attesa in coda per poter accedere agli esercizi pubblici ed agli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle distanze minime interpersonali (con possibilità di attraversamento consentita per accedere agli esercizi pubblici ed agli esercizi commerciali legittimamente aperti nonché alle abitazioni private ed agli uffici pubblici e privati compresi nell’area, e per il deflusso) a S.Ambrogio, Ciompi, Repubblica Santissima Annunziata e SantoSpirito.

La violazione di questi divieti è punito con una sanzione amministrativa compresa fra 400 e 1000 euro.

“La situazione è molto seria – spiega il sindaco Dario Nardella -, I contagi aumentano e siamo tutti chiamati a fare un ulteriore sforzo che può portare un grande risultato. Firenze non molla. Vinceremo la battaglia contro il Covid19″.