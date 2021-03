Vaccini Astrazeneca: nell’Asl Toscana sud est nessuna criticità.

E’ la stessa azienda sanitaria a renderlo noto

“Nessuna criticità è stata segnalata tra le persone che nell’Azienda Toscana sud est hanno effettuato la vaccinazione Astrazeneca con il lotto ritirato ieri (11 marzo) da Aifa – si spiega in una nota -. La vaccinazione con il lotto Astrazemeca Abv2856 in Toscana sud est è stata effettuata oltre un mese fa. Il lotto è stato ritirato per una possibile correlazione tra la vaccinazione ed alcuni eventi avversi gravi”.

Procede, invece, con regolarità la somministrazione delle dosi AstraZeneca relativamente agli altri lotti.