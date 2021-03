Mazzeo: “Rt in Toscana salito a 1,23”

Covid 19, la Toscana resta arancione anche per la prossima settimana: rosse le province di Arezzo, Pistoia e Prato.

“L’Rt è 1,23 (la settimana scorsa era 1,18) – spiega il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo-. Nella nostra regione ci sono stati 216 casi settimanali ogni 100mila abitanti. Al momento la curva del contagio rimane stabile, non cresce, per questo rimarremo in zona arancione”.

“Le Provincia di Pistoia, Arezzo e Prato invece saranno zone rosse, l’incidenza è 366 casi settimanali ogni 100mila abitanti a Prato, 356 a Pistoia, 266 ad Arezzo, perchè superano il limite di 250 casi settimanali ogni 100mila abitanti previsto dal Governo – prosegue Mazzeo – Analogamente anche i comuni di Viareggio, i comuni del comprensorio del Cuoio (Fucecchio, San Miniato, Montopoli, Santa Croce e Castelfranco di Sotto) e Castellina Marittima saranno zona rossa”.

“La cosa più importante è che prosegue la campagna vaccinale – conclude – finora in Toscana sono state somministrate 437.596 vaccini, il 95% delle dosi ricevute, tra le percentuali più alte d’Italia. Grazie ai vaccini, agli anticorpi monoclonali sconfiggeremo il virus, però adesso mi appello al senso di responsabilità di tutti i toscani affinchè siano rispettate le regole. E’ il momento di unire le forze, non servono polemiche, bisogna lottare contro il virus e sconfiggerlo.