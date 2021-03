Degrado ambientale: la percezione dei cittadini toscani e gli elementi di maggiore criticità

Il decoro ambientale è un aspetto destinato a incidere non poco sulla qualità della vita, di conseguenza è senz’altro molto interessante scoprire quali sono gli aspetti maggiormente critici secondo i cittadini.

Per la nostra regione sono particolarmente interessanti, a questo riguardo, i dati presentati nel Rapporto IRPET sulla criminosità in Toscana, un report ampio ed approfondito in cui sono dedicati approfondimenti specifici proprio su questa tematica che in troppe occasioni viene trascurata erroneamente.

Nel report, consultabile integralmente a questo link , sono considerate 7 diverse tipologie di degrado ambiente, e agli intervistati è stato chiesto se, e con che frequenza, capita loro di notare nella zona in cui vivono la presenza di situazioni di questo genere.

Non esitiamo, dunque, e scopriamole nel dettaglio.

Le 7 voci di degrado ambientale analizzate nello studio

La prima tipologia di degrado ambientale percepita dai toscani risulta essere la presenza di atti di vandalismo di qualsiasi tipologia: quasi la metà degli intervistati, infatti, dichiara di notarne.

Nello specifico, il 26,3% afferma di notarne “raramente”, il 18,2% “talvolta” e il 4,7% “spesso”.

La seconda voce presa in analisi coincide con la presenza di persone senza dimora o mendicanti: questo caso il 7,6% degli intervistati afferma di notarne “spesso”, il 12,9% “talvolta” e il 21,7% “raramente”.

La terza voce riguarda la presenza nella zona di persone che spacciano stupefacenti: il 12,2% degli intervistati dice di imbattersi “raramente” in situazioni simili”, l’8% “talvolta” e il 4% “spesso.

La quarta voce riguarda persone ubriache o moleste: il 2,7% del campione nota “spesso” la loro presenza, il 6,9% “talvolta” e il 15,7% “raramente”.

La quinta voce, oltre a incidere negativamente sul decoro urbano, costituisce una potenziale minaccia molto seria per la salute, ovvero la presenza di siringhe sul suolo pubblico.

Desta preoccupazione il fatto che il 2,1% degli intervistati dica di notarne “spesso”, il 6,9% “talvolta” e il 19,3% “raramente”.

Strettamente correlata a quest’ultima è inoltre la sesta voce, la quale corrisponde alla presenza in zona di persone intente a far uso di stupefacenti: l’1,6% degli intervistati ne nota “spesso”, il 7,4% “talvolta” e il 12,6% “raramente”.

La settima voce è quella meno percepita da parte dei cittadini, ovvero la presenza di prostitute: il 3,8% degli intervistati ne nota “spesso”, la medesima percentuale dichiara di notarne “talvolta”, mentre il 9,6% “raramente”.

Degrado ambientale: un concetto ampio dalle soluzioni altrettanto variegate

Quello di degrado ambientale, dunque, è un concetto ampio che può avere volti molto diversi, di conseguenza le soluzioni per migliorare il decoro sono altrettanto variegate.

Ciò che è correlato alla droga, dunque lo spaccio, il consumo e la presenza di siringhe sul suolo urbano, è un problema sociale ancor prima che ambientale, il quale va affrontato con un approccio poliedrico: è importante il controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine e la repressione di tali reati, al contempo sono importanti l’educazione scolastica, la sensibilizzazione, la creazione di opportunità di svago e di socialità che possano allontanare giovani e meno giovani da questo pericoloso tunnel.

Anche la presenza di prostitute e di mendicanti è un problema sociale: anche in questi casi il controllo del territorio ha la sua importanza, ma ovviamente sarebbe auspicabile fare in modo che chi vive condizioni di marginalità economica e/o sociale possa riscattarsi e costruire una vita più dignitosa.

Gli atti di vandalismo, invece, vengono percepiti principalmente nel momento in cui sono già stati compiuti, di conseguenza da questo punto di vista è opportuna, oltre al controllo, anche una particolare attenzione verso l’estetica degli spazi urbani.