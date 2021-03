Mario Cipollini testimonial dei mondiali di mountain bike, è polemica.

“Nessuno mette in discussione la carriera sportiva di Mario Cipollini, ma la scelta di un uomo già rinviato a giudizio per maltrattamenti contro la ex moglie come testimonial dei mondiali di mountain bike marathon del 2021 in Toscana è a nostro avviso inopportuna per una Regione che da sempre marca il passo nel rispetto dei diritti umani e nel contrasto della violenza di genere – affermano Irene Galletti e Silvia Noferi, consiglieri regionali del Movimenti 5 Stelle – È chiaro che, contrariamente a quanto letto sui giornali, nessuna istituzione può smarcarsi dalla responsabilità di questa scelta, tantomeno la Regione Toscana che partecipa all’evento con una quota e con il patrocinio”.

“Per questo – aggiungono – intendiamo portare la questione all’attenzione dell’assemblea toscana, presentando una mozione che impegni il presidente della giunta regionale a riferire al consiglio chi abbia effettivamente indicato il testimonial, e a togliere il patrocinio nel caso non venisse sostituito”.