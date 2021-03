Capitalismo e disperazione, dialogo online con Anne Case e Angus Deaton

Mercoledì (24 marzo) alle 18, in live streaming sul sito della società editrice Il Mulino, sulla pagina Facebook @edizioni.mulino e sul canale YouTube Edizioni del Mulino, un dialogo in lingua a distanza tra gli autori e Alessandro Merli, introdotti da Monica Albertoni, editor del volume. L’appuntamento fa parte della nuova iniziativa del Mulino Host in translation. Dialoghi in lingua per leggere il mondo.

Un incontro dal titolo Deaths of despair and the future of capitalism con Anne Case e Angus Deaton: in occasione dell’uscita del volume scritto a quattro mani Morti per disperazione e il futuro del capitalismo, un dialogo a distanza tra gli autori e Alessandro Merli per andare a fondo dell’emergenza denunciata nel libro.

L’aspettativa di vita della classe media negli Stati Uniti continua a diminuire: negli ultimi due decenni, le morti dovute a suicidio, droga e alcolismo sono aumentate drammaticamente. Siamo davanti a una degenerazione del capitalismo nel sistema politico e economico che deve mettere in guardia gli altri paesi dell’Occidente democratico da possibili, analoghe, deviazioni.

Per continuare a rendere questa diversa fruizione dei contenuti culturali ed editoriali dettati dall’emergenza una grande opportunità per i lettori, la società editrice il Mulino propone un calendario di incontri in live streaming con i grandi autori stranieri della casa editrice, una lettura di prima mano da parte dei grandi autori del panorama culturale internazionale.

Ricordiamo gli ospiti dell’iniziativa, realizzata grazie alla sponsorizzazione di UniCredit e con il patrocinio di Confindustria Emilia: il premio Balzan Bina Agarwal, Richard Baldwin, Anne Case, il premio Nobel Angus Deaton, Antoine Garapon e Georg Northoff.