Unicredit banking academy: al via nuovo ciclo di incontri sul superbonus 110

Chi può accedere al bonus? Quali documenti preparare e come presentarli? Quali aspetti fiscali è importante considerare? La differenza tra cessione del credito e sconto in fattura? Sono previsti dei controlli? E le eventuali responsabilità su chi ricadono? Queste sono solo alcune delle domande che troveranno risposta durante gli incontri organizzati dalla Banking Academy di UniCredit con gli esperti di settore.

Il percorso di formazione e informazione è costituito da 4 Digital Talk gratuiti che si terranno a partire da mercoledì 31 marzo ad ottobre 2021.

Agli incontri interverranno Barbara Tamburini, Co – Head Retail Sales & Marketing UniCredit, Fabio Mucci , Head of Small Business & Financing Products UniCredit, Rocco Mottolese, Tax Director, PwC TLS Avvocati e Commercialisti, Giovanni Colombo, Head of sales – ESCo Eni gas e luce, Alessio Tesconi, Geometra Esperto in Urbanistica ed Edilizia e Direttore Academy Cam Urban Studio.

Per le iscrizioni ai Digital Talk: unicredit.it/eventisuperbonus

Mercoledì (31 marzo), dalle 16 alle 17,15: Chi può accedere al Superbonus e come fare, una guida per privati condomini e imprese; martedì 15 giugno, dalle 16 alle 17,15: Le alternative di utilizzo del superbonus ed il ruolo della banca; martedì 28 settembre, dalle 16 alle 17,15: Dialoghiamo con gli enti di controllo, una guida alle responsabilità; giovedì 28 ottobre, dalle 16 alle 17,15: La gestione delle operazioni di fine anno.