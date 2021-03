Settore beauty, Unicredit sostiene Pinalli: finanziamento da 5 milioni

Prestito di 5 milioni di euro da parte di UniCredit a favore di Pinalli, garantito in tempi brevi e in forma digitale da Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19.

La somma a disposizione della storica azienda commerciale, fondata 35 anni fa a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) e divenuta oggi la prima realtà italiana nel settore del beauty con oltre 60 beauty store ed uno dei principali e-commerce a livello nazionale, è destinata ad accelerare il processo di digitalizzazione dell’azienda ed alla revisione in ottica sostenibile di tutti i processi aziendali.

Dichiarano Raffaele Rossetti ed Andrea Pezzoni, rispettivamente Amministratore Delegato e Cfo di Pinalli: “Siamo lieti che UniCredit, con cui condividiamo valori ed approccio, ci accompagni in questo percorso. Vogliamo essere un punto di riferimento italiano nel settore del beauty, mantenendo e rafforzando la leadership nella responsabilità sociale nei confronti delle migliaia di clienti che ogni giorno ci scelgono e verso i nostri collaboratori e partner, impegnandoci per uno sviluppo più giusto ed inclusivo. È il nostro impegno affinché tutto ciò di cui ci occupiamo abbia un impatto positivo e concreto sulla società”.



Raffaele Rossetti

Dichiara Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit: “Con il finanziamento a favore di Pinalli Srl, UniCredit conferma il proprio impegno a supporto delle imprese italiane. Siamo in prima linea per sostenerle con soluzioni specifiche, sia in relazione alla crisi determinata dalla pandemia, sia per accompagnarle nello sviluppo di leve strategiche del business come l’e-commerce. Il commercio virtuale in Italia cresce a un tasso annuo del 15% ed è diventato un motore della ripresa economica. Sviluppare e potenziare i canali di vendita digitale rappresenta per le aziende un’occasione da cogliere per realizzare un salto di qualità. Un’istanza che UniCredit è in grado di soddisfare anche grazie a partnership strette nel tempo con partner qualificati come Google e Alibaba. Siamo insomma, al fianco delle imprese, su più fronti, per favorirne i processi di innovazione e lo sviluppo di un business sempre più concreto e sostenibile”.

Dichiara Marco Mercurio, Responsabile Mid Corporate Centro Nord di Sace: “Garanzia Italia sta permettendo a molte aziende italiane di ottenere la liquidità necessaria a fronteggiare questo momento particolarmente complesso. Attraverso questa operazione siamo felici di poter sostenere una società come Pinalli che vuole investire in innovazione, puntando così su digitalizzazione e sullo sviluppo di un piano per l’e-commerce, elementi che oggi possono dare il proprio contributo per superare gli effetti negativi del contesto pandemico”.