Previsioni urbanistiche in scadenza, proposta la proroga fino al 31 dicembre

Proroga al 31 dicembre 2021 per le previsioni urbanistiche in scadenza. È questo il contenuto della proposta di modifica alla legge regionale 31/2020, presentata dal presidente Eugenio Giani e dall’assessore al governo del territorio, Stefano Baccelli, approvata dalla Giunta nel corso dell’ultima seduta. Una proposta che, se approvata dal Consiglio regionale, prorogherà al 31 dicembre 2021 l’efficacia delle previsioni urbanistiche, che, altrimenti, avrebbero perso efficacia, in quanto collegate a strumenti non approvati nel quinquennio precedente. La proroga riguarda anche i piani operativi in scadenza dal 23 febbraio al 30 dicembre 2021.

Il prolungarsi dell’emergenza Covid-19, infatti, sta continuando a rendere difficoltoso il lavoro delle amministrazioni comunali e, in particolare, il rispetto della tempistica per la conclusione dei procedimenti di rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica. Nasce da qui, quindi, la necessità della proroga.

“Vista l’emergenza sanitaria in atto – spiega l’assessore Baccelli – e il ruolo cruciale svolto dai Comuni in questo frangente, è giusto non gravare sulle amministrazioni comunali con ulteriori pressioni e dare loro più tempo per portare a termine la revisione della strumentazione urbanistica prevista dalle leggi regionali di governo del territorio. Le difficoltà legate alla gestione dell’emergenza Covid-19 e il lavoro agile hanno infatti reso complesso, in alcuni casi impossibile, proseguire con il lavoro ordinario delle amministrazioni. Già lo scorso anno la Regione Toscana aveva concesso una proroga per questi procedimenti, riteniamo giusto ed opportuno prorogare ulteriormente i tempi – conclude – per consentire ai Comuni di poter lavorare bene e con i tempi necessari”.

L’atto andrà ora all’esame del consiglio per essere sottoposto al voto dell’aula. I nuovi termini diverranno validi dopo l’approvazione definitiva e la successiva pubblicazione sul Burt.