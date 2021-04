Supermercati chiusi per Pasqua e Pasquetta in tutta la Toscana

Supermercati chiusi in tutta la Toscana per Pasqua e per Pasquetta. La proposta, lanciata nei giorni scorsi dal sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari e subito condivisa dai colleghi di Lucca e Piana, trova ora sponda a Firenze.

È stata pubblicata oggi (2 aprile) l’ordinanza regionale firmata dal governatore Eugenio Giani con la quale viene disposta, per domenica (4 aprile) e lunedì (5 aprile) la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, compresi gli esercizi di vicinato, la media e la grande distribuzione. Serrande abbassate anche per i tabaccai.

Rimane consentita, nel rispetto della vigente legislazione di emergenza, la consegna a domicilio esclusivamente attraverso prenotazione on-line o telefonica. Non ci si potrà presentare altrimenti nell’esercizio commerciale di generi alimentari e beni di prima necessità. Potranno restare aperte solo le rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie su tutto il territorio regionale.

“La mia era solo un’idea, dettata dal rispetto e dal buonsenso. Sono felice che il presidente Giani abbia accettato la nostra proposta”, commenta Leonardo Fornaciari, che aveva motivato la sua richiesta appellandosi sia alla tutela dei lavoratori dei supermercati, esposti al rischio di contagio ogni giorni, sia alla necessità di eliminare pretesti facilmente giustificabili per uscire di casa nonostante la zona rossa. Niente ‘giratine’ tra gli scaffali: per Pasqua e Pasquetta i toscani rimarranno a casa.

Rimane da capire se lo stesso provvedimento sarà adottato per il 25 aprile come ipotizzato dal sindaco di Porcari.