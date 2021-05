La corsa contro i rifiuti è arrivata a Rimini

Dalle spiagge del Tirreno a quelle dell’Adriatico, dal pontile di Cinquale, percorrendo i sentieri dell’Appenino tosco-emiliano fino al molo di Levante Capitan Giulietti, portando un messaggio di pace e un sacchetto vuoto per raccogliere i rifiuti abbandonati. Si è conclusa oggi (29 aprile), con un doppio arrivo a Rimini Fiera e finalmente al mare, la settima edizione di Keep Clean and Run for Peace (Kcr), l’eco-trail contro il littering. Roberto Cavallo, accompagnato dall’inseparabile coach Roberto Menicucci, per sette giorni ha corso lungo la Linea Gotica tra Montignoso (Massa) e Rimini per l’evento di lancio della campagna europea di sensibilizzazione ambientale Let’s Clean Up Europe.

Riproponendo il messaggio di pace già diffuso lo scorso anno, quando furono attraversati il Cadore, il Carso e i territori simbolo della Prima Guerra Mondiale, la Linea Gotica è stata l’evocativo percorso tracciato da Kcr 2021. Montignoso, Sant’Anna di Stazzema, Marzabotto, sono solo alcuni dei luoghi chiave di questa edizione, luoghi dove la Resistenza ha lottato strenuamente durante il periodo più buio della storia italiana. Grazie alle testimonianze di discendenti dei partigiani e grazie alla visita ad alcuni dei più importanti memoriali di quei tragici avvenimenti, si è ricordato come il nazifascismo rappresenti un rifiuto della Storia che va separato e, una volta per tutte, gettato via. Perché citando le parole di Don Pino de Masi, protagonista di una passata edizione di Keep Clean and Run, “un territorio pulito è in pace”.

Le amministrazioni dei Comuni coinvolti dal progetto hanno dimostrato una forte sensibilità verso le questioni ambientali, accogliendo gli eco-atleti e in molti casi organizzando anche azioni di pulizia e incontri con le scuole, nel rispetto delle restrizioni e delle misure anti-contagio. Roberto Cavallo e il team di Keep Clean and run sono stati accolti a Rimini da Emma Petitti, Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Anna Montini, assessore all’ambiente e allo sviluppo sostenibile del Comune di Rimini e Alessandra Astolfi, Group Brand manager Green and Technology Division – Ieg Group, nella cornice del polo fieristico, dove ogni anno ha luogo Ecomondo, la più importante fiera europea riguardo l’economia circolare, nonché sponsor del Keep Clean and Run. Poi i presenti hanno accompagnato Roberto Cavallo negli ultimi 6 km che lo separano dal mare Adriatico chiudendo così i 7 giorni di trail. A breve gli organizzatori della corsa forniranno i dati sul monitoraggio effettuato dal naso elettronico sulla qualità dell’aria e sui rifiuti raccolti durante i 7 giorni di manifestazione.

Roberto Cavallo ha fatto oggi a Ecomondo il primo bilancio a caldo dell’esperienza: “Un grande grazie a tutte le amministrazioni locali che mi hanno accolto, raccontandomi momenti e episodi della nostra storia legata alla fine della seconda guerra mondiale e alla linea gotica. Grazie a chi mi ha fatto conoscere luoghi e episodi della storia meno recente, da Dante a Giotto e a chi mi ha raccontato le bellezze dei luoghi dalle Apuane alle foreste casentinesi. E un grazie particolare a tutti coloro che hanno pulito un pezzo di questo itinerario con noi organizzando azioni di raccolta sul territorio. Non nascondo una certa emozione per la possibilità di tornare incontrare i ragazzi nelle scuole nel Comune di Grizzana Morandi”.

Keep Clean and Run è un’iniziativa di comunicazione realizzata con il patrocinio del Ministero della transizione ecologica e dei Comuni attraversati e con il sostegno di Unicredit, per il secondo anno main sponsor della manifestazione, e dei partner Greentire, Egea, Morato Pane, Mercatino Franchising, Conai, Coreve Corepla, Cial, Ricrea, Ecomondo, Utilitalia, Tetra Pak Italia, Ascit, Retiambiente, Gruppo Sartori Ambiente, Albafisio, oltre ai partner tecnici Polar, Montura, Thok E-bikes e Plume labs.