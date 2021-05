Forum delle economie, viaggio nei territori del vino

UniCredit, in collaborazione con il Consorzio del vino Brunello di Montalcino, si fa promotore di un nuovo momento di confronto fattivo per agevolare e sostenere lo sviluppo del settore vitivinicolo.

Imprenditori e specialisti di UniCredit si confronteranno sugli scenari economici influenzati dall’impatto della pandemia da Covid-19 e sulle strategie funzionali alla crescita del comparto.

Sostenibilità, e-commerce, potenziamento e valorizzazione della filiera costituiscono le leve principali di un modello di business vincente e sono i temi cardine al centro dell’incontro, realizzato totalmente in digitale, in programma il 5 maggio con inizio alle 16,30.

Per partecipare: https://forms.gle/t7kF3MDE1bAKpT7s9

Ad aprire il forum saranno Fabrizio Bindocci, Presidente Consorzio del Vino Brunello di Montalcino; e Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit.

Seguiranno gli interventi di Luigia Mirella Campagna, Industry Expert UniCredit, sullo studio di settore “Impatto Covid-19 e strategie per la ripartenza nel settore del vino”; e di Marco Wallner, Head of Corporate Commercial Synergies, Corporate sales & Marketing Italy UniCredit, che illustrerà alcune delle soluzioni pensate da UniCredit per sostenere le imprese interessate a potenziare i temi dell’e-commerce e dell’internazionalizzazione.

Seguirà una tavola rotonda moderata da Giorgio dell’Orefice, giornalista de Il Sole 24 Ore – Radiocor, alla quale prenderanno parte Renzo Cotarella, Ceo Marchesi Antinori Spa; Stefano Cinelli Colombini, Ceo Fattoria Dei Barbi Srl; Giampiero Bertolini, Ceo Biondi Santi Spa; Remo Grassi, Ceo Banfi Srl; e Giacomo Bartolommei, Owner Azienda Agricola Caprili. A chiudere l’incontro, l’intervento di Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit.