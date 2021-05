UniCredit e Aidda, partnership triennale a supporto delle imprenditrici

UniCredit e Aidda (Associazione imprenditrici e donne dirigenti d’azienda) lanciano una partnership triennale che ha l’obiettivo di contribuire alla promozione del ruolo economico e sociale dell’imprenditoria femminile. L’accordo si inserisce nell’ambito del più ampio percorso UniCredit4Women, volto a facilitare il dialogo e l’incontro tra il mondo bancario e l’universo femminile e testimoniare così l’impegno che la banca mette in campo per valorizzare il talento e le occasioni di crescita per le donne nella consapevolezza della importanza e della necessità dell’apporto femminile nella trasformazione in atto del sistema economico.

“Aidda con UniCredit – dichiara la Presidente Nazionale Antonella Giachetti – intende avviare al suo interno, per i prossimi tre anni, un preciso percorso formativo e informativo sulla trasformazione economica avviata dalla pandemia che necessariamente deve avvenire nel solco della transizione ecologica e che impone la verifica di ogni modello di business alla luce del mutamento degli stili di vita, del mutamento dei modelli di consumo e alla luce delle improrogabili necessità di sostenibilità ambientale e sociale”.

Questo percorso viene ritenuto da Aidda indispensabile anche al fine di ridurre l’alto rischio di dissoluzione di micro e piccole imprese nella delicata fase post-pandemica nella consapevolezza che la modifica dei modelli di business può apparire oggi forse come un processo di scelta volontaria, ma a breve saranno il mercato, gli stakeholders e la finanza che selezioneranno naturalmente chi a questo nuovo modello di business non si è adeguato. Aidda, proprio in occasione del sessantesimo anniversario della propria fondazione avvenuta nel 1961 intende, grazie al supporto di formazione sinergica di UniCredit, poter arrivare a svolgere sempre più un ruolo di soggetto di riferimento anche nei confronti delle istituzioni, quale mentor, per il supporto a quelle donne che si avvicinano al lavoro imprenditoriale, alle giovani laureate, a enti e organizzazioni terze.

“La partnership con Aidda – ha dichiarato Andrea Casini, Co-Ceo Commercial Banking Italy di UniCredit – si inserisce nel nostro percorso UniCredit4Women, che abbiamo lanciato da poco e che rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’impegno concreto di UniCredit nel valorizzare il talento femminile. Stiamo infatti lavorando per incrementare la rappresentanza femminile sia nel senior management, che a livello dirigenziale. Il nostro obiettivo è quello di avere almeno il 20% di ruoli di alta dirigenza ricoperti da donne entro il 2022 e il 30% nel 2023″.

UniCredit sosterrà l’associazione attraverso:

un percorso formativo , costruito in sinergia con la Banking Academy di UniCredit, che metterà a disposizione delle imprenditrici di Aidda un’edizione dedicata della Digital&Export Business School per approfondire trend, scenari e strumenti per l’internazionalizzazione, con un focus su contenuti di financial education per sostenere la crescita della financial literacy delle imprenditrici coinvolte anche in funzione dei forti cambiamenti in atto nella transizione economica post-pandemica.

un secondo percorso di affiancamento attraverso l'offerta di Social Impact Banking per sostenere con soluzioni concrete le imprese che possano generare un impatto sociale positivo, in particolare in questo periodo di grande difficoltà economica.

un ultimo percorso focalizzato sul mentoring, denominato Women ONboarding, con un doppia chiave di lettura: da una parte verrà costruito un apposito programma dedicato alle giovani associate di Aidda che, in qualità di mentee, potranno acquisire strumenti utili per comprendere appieno i propri punti di forza e le proprie inclinazioni e per essere leader e ambiziose nella "pianificazione" del proprio futuro, dall'altra verranno coinvolte le associate Aidda di maggiore esperienza che in qualità di mentor vogliano mettere a disposizione delle nuove generazioni la propria esperienza.

Quella tra UniCredit e Aidda è una partnership strategica che testimonia non solo la vicinanza di UniCredit alle donne, all’imprenditoria femminile e alle imprese impegnate nel migliorare i servizi assistenziali per la popolazione, ma anche una volontà di dare una risposta concreta al bisogno di cambiamento in atto.