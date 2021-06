Rinviato a giudizio l’ex presidente Rossi, Lega: “La magistratura faccia chiarezza”

“La magistratura faccia chiarezza sulla vicenda delle spese di Rossi”. A chiederlo sono il commissario della Lega Toscana Mario Lolini e la capogruppo in consiglio regionale Elisa Montemagni a fronte del rinvio a giudizio dell’ex presidente della Regione Toscana, accusato di falso ideologico nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte irregolarità nelle spese per la campagna elettorale per le elezioni del 2015.

“E’ giusto che la magistratura faccia chiarezza sulla vicenda delle presunte irregolarità nelle spese sostenute nella campagna elettorale per le elezioni regionali del 2015 dell’ex governatore Enrico Rossi e ci auguriamo che sia fatta luce fino in fondo. Attenderemo l’esito del procedimento per dare un giudizio definitivo – affermano gli esponenti leghisti – ma crediamo che una giustizia attenta ed imparziale sia una garanzia per tutti”.