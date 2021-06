Trenitalia, da luglio aumentano le corse tra Firenze e Viareggio

“Più collegamenti e tariffe speciali sono un volàno per la sostenibilità”. E’ questo il commento dell’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli dopo le novità annunciate da Trenitalia che entreranno in vigore domenica (13 giugno). Per quanto riguarda Versilia saranno incrementati anche i servizi regionali da Firenze con 4 collegamenti in più al giorno a partire dal 3 luglio tra Firenze e Viareggio dal lunedì al sabato e due la domenica.

“Bene l’attenzione riservata alla Toscana – commenta Baccelli- con aumento dei collegamenti e soluzioni ad hoc per facilitare il raggiungimento dell’Elba, la Costa degli Etruschi, la Versilia. Ma anche il debutto di Firenze Air Link il servizio combinato treno e bus per collegare la stazione di Firenze Santa Maria Novella con l’aeroporto Vespucci. Tutte novità che serviranno a incrementare il trasporto su ferro , promuovendo dunque una mobilità sostenibile e allo stesso tempo efficiente”.

I nuovi servizi presentati oggi (9 giugni) da Trenitalia interessano sia la lunga percorrenza che gli spostamenti interni alla regione. “Bene anche le tariffe speciali e le riduzioni che saranno attivate fino al 27 settembre – aggiunge Baccelli-. Auspichiamo che tutto questo serva ad alleggerire il traffico su gomma, a diversificare le scelte e a favorire alternativa più consone al rispetto dell’ambiente”.

Per quanto riguarda le novità che interessano il servizio regionale della Toscana arrivano Elba Link, Etruschi Line e Firenze Airlink . Dal 24 giugno 2021 infatti sarà attivo Elba Link, il nuovo servizio combinato treno più nave. Dal sito internet di Trenitalia sarà possibile acquistare in un’unica soluzione oltre al percorso ferroviario quello della nave o dell’aliscafo selezionando una località dell’Isola d’Elba.

La Costa degli Etruschi tra Pisa e Grosseto può essere scoperta attraverso Etruschi Line. Oltre 50 treni regionali al giorno con fermata nelle principali località della Costa degli Etruschi, litorale rinomato oltre che per le lunghe spiagge e le calette scogliose, anche per le vaste pinete, gli affascinanti borghi e gli importanti siti archeologici. Arricchiscono l’offerta lungo la costa tra Pisa e Grosseto 8 treni diretti da e per Firenze e 14 da e per Roma.

A inizio luglio debutta Firenze Air Link il servizio combinato treno più bus che collega in 20 minuti senza fermate intermedie la stazione di Firenze Santa Maria Novella, con l’aeroporto Amerigo Vespucci. Sarà così possibile acquistare in un’unica soluzione il collegamento del treno e del bus per l’aeroporto. Riprendono le fermate del Frecciarossa ad Arezzo e Chiusi- Chianciano rispettivamente con 5 e 2 soste giornaliere. In coincidenza con la fermata del Frecciarossa, dalla stazione di Chiusi sarà attivo un servizio autobus diretto da e per Siena senza fermate intermedie. Incrementati anche i servizi regionali da Firenze per la Versilia con 4 collegamenti in più al giorno a partire dal 3 Luglio tra Firenze e Viareggio dal lunedì al sabato e due la domenica. Arrivano così a 111 i collegamenti il sabato e 87 la domenica. E per quanto riguarda le promozioni, fino al 27 settembre saranno attive una serie di tariffe speciali e riduzioni che favoriscono l’uso del treno regionale