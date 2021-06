Vaccino Johnson&Johnson, prenotazione ‘lampo’ e last minute per gli over 60

Al via dalle 20 fino a mezzanotte di oggi (9 giugno) la prenotazione “last minute” straordinaria per la somministrazione di vaccino Johnson&Johnson a persone over 60 negli hub vaccinali al Mandela Forum di Firenze e al Pellegrinaio Novo di Prato.

Sono disponibili 1680 dosi al Mandela Forum e 300 al Pellegrinaio, che verranno somministrate nella giornata di domani (10 giugno).

È possibile prenotarsi sul portale prenotazione vaccini della Regione Toscana.

Si ricorda che il vaccino J&J è monodose e dunque non necessita di richiamo.