Accordo Unicredit e Consorzio Chianti Colli senesi per la crescita delle aziende associate

UniCredit ha finalizzato un accordo con il Consorzio Chianti Colli Senesi per affiancare le aziende del territorio, supportandole nella realizzazione degli investimenti e nel loro percorso di crescita, sostenendone la liquidità e rispondendo alle necessità determinate dall’emergenza Covid-19.

Grazie a questa intesa, infatti, la Banca renderà tra l’altro disponibili soluzioni specifiche, funzionali al sostegno delle imprese del Consorzio. Ad esempio, il Mutuo Agrario, della durata massima di 36 mesi a zero commissioni di rimborso anticipato e garanzia Ismea; il SuperCash Rotativo Agrario, finanziamento concesso in forma di “Plafond” per sostenere l’esercizio della conduzione dell’azienda, e il Prodotto Riserva, linea di credito aggiuntiva della durata massima di 84 mesi, con un importo minimo di 10.000 euro e con la stessa garanzia.

A ciò si aggiungono le opportunità messe a disposizione da UniCredit per le aziende interessate allo sviluppo dell’e-commerce, ad esempio, attraverso la piattaforma Easy Export.

“Abbiamo siglato l’accordo nella convinzione e nella speranza di rendere ai nostri soci un ottimo servizio, certi che questa partnership possa essere un valido strumento di supporto per le nostre aziende nella difficile fase della ripartenza dopo il periodo di pandemia – afferma Cino Cinughi De Pazzi, presidente del Consorzio Chianti Colli Senesi – “Unicredit è infatti un operatore economico più che accreditato, in grado di offrire prodotti mirati al settore agricolo, con le migliori condizioni di mercato. Speriamo dunque che questa nuova sinergia possa essere un punto di riferimento per tutte le imprese consorziate, al fine di affrontare le nuove sfide di un mercato sempre più diversificato e complesso, soprattutto in un periodo come questo dove le difficoltà economiche dovute alle incertezze congiunturali sono sempre dietro l’angolo.”

Dichiara Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit: “Questa nuova sinergia si aggiunge alle numerose iniziative realizzate dal nostro Gruppo a sostegno delle aziende del territorio. Proponiamo, nello specifico, soluzioni ad hoc capaci di accompagnare passo dopo passo gli imprenditori del settore vitivinicolo. Il nostro obiettivo è aiutarli nel processo di ripartenza, in un’ottica di sviluppo concreto e sostenibile. E’ così che garantiamo un supporto concreto ad un comparto d’eccellenza del Made in Italy e continuiamo a favorire gli investimenti produttivi sul settore. Soprattutto adesso, nel complesso periodo che stiamo vivendo in conseguenza della pandemia, questo è il nostro modo di essere parte della soluzione”.