Confartigianato Giovani imprenditori Toscana, Giancarlo Mannini è il nuovo presidente

Nell’assemblea tenutasi oggi (15 luglio) sono stati nominati i nuovi vertici di Confartigianato Giovani imprenditori Toscana. E’ stato eletto presidente Giancarlo Mannini, classe 1985, titolare dell’azienda Nuova Sa.Ca, azienda fondata nel 1972 che si occupa di trattamenti antiparassitari su piante e disinfestazioni con sede a Pescia. E’ attualmente presidente del gruppo Giovani imprenditori di Confartigianato imprese Pistoia.

Sono state nominate vicepresidenti Laura Paffetti, avvocato di Arezzo esperta in diritto della crisi d’impresa e difensore d’ufficio e Dominga Tammone di Grosseto, disegnatrice, vignettista e creativa, autrice di campagne di immagine per aziende e istituzioni.

Il neo presidente Giancarlo Mannini ha dichiarato: “Sono orgoglioso di rappresentare questa grande realtà. I principali obiettivi sui quali lavoreremo con grande determinazione saranno formazione, comunicazione e avvicinamento dei giovani Confartigianato. Ringrazio il presidente uscente Nedo Baglioni per il lavoro svolto in questi anni e sono sicuro che questa squadra sarà all’altezza dei propri compiti, forti anche della presenza della nostra rappresentante Bianca Guscelli nel ruolo di vice presidente nazionale. Un grande ringraziamento – conclude Mannini – al presidente nazionale dei giovani imprenditori di Confartigianato Davide Peli per la sua presenza assidua e a tutti i dirigenti dell’associazione, in particolare a quelli di Confartigianato Pistoia per la grande fiducia che mi è stata accordata in questi anni”.

Confartigianato Giovani imprenditori ha lo scopo di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile e di promuovere e sostenere azioni di formazione imprenditoriale, manageriale e culturale. Si propone di potenziare la funzione dell’associazionismo e della rappresentanza e di diffondere la consapevolezza della funzione socio economica e politica dell’impresa artigiana e del suo contributo all’occupazione. E’ nata nel 1987 e associa a livello nazionale attualmente circa 80mila 000 imprenditori di età inferiore a 40 anni, si articola in 80 gruppi territoriali presenti in tutto il Paese.