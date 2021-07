Unicredit, Barbara Tamburini è la nuova responsabile retail banking Italy

L’Italia diventa una geografia autonoma, a conferma dell’importanza cruciale del Paese in cui risiedono le radici, l’essenza e lo spirito da cui è nato il Gruppo UniCredit.

Bolognese, classe 1972, Barbara Tamburini è la nuova responsabile Retail Banking Italy di UniCredit.

Sposata, mamma di due bambini, Barbara Tamburini ha intrapreso la sua carriera in UniCredit nel 1992 iniziando dalla filiale, per entrare dopo pochi anni in Direzione Generale come assisitente dell’allora Amministratore Delegato e proseguire con un percorso in HR. Nei primi anni 2000 ricopre il ruolo di Responsabile della Comunicazione Interna per poi prendere la resposabilità dei Comitati Locali e delle Relazioni Territoriali per Emilia Romagna e Marche.

Nel 2004 comincia la sua esperienza nel Marketing – area Famiglie e Privati – arrivando a ricoprire in poco tempo il ruolo di Responsabile dello Sviluppo Prodotti e Progetti Strategici prima e del segmento Mass Market poi, con focus sul modello di servizio dei diversi segmenti di clientela. Nel 2013 viene nominata responsabile Core Banking, New Business and Partnerhsip, seguendo lo sviluppo e la gestione di prodotti e servizi transazionali, consumer finance, bancassurance danni, cards & payments, progetti trasversali di innovazione digitale, nonché di partnership strategiche e innovazione del modello. Nel 2020 è stata investita del ruolo di Co-Head Retail Sales & Marketing, prendendo la guida delle diverse linee di prodotto sul mondo dei Privati e dello Small Business, nonchè del contact center, dell’architettura del modello di Rete e della componente di Sales.

La sua nomina odierna è tra le novità del nuovo assetto organizzativo presentato lo scorso maggio dall’Amministratore Delegato del Gruppo Andrea Orcel. Oggi, infatti, il Gruppo bancario ha annunciato ulteriori passi nel percorso di rafforzamento della sua struttura operativa.

Per l’Italia, tutte le attività rientrano nella nuova UniCredit Italia, una geografia autonoma all’interno del Gruppo, dotata di tutte le leve necessarie per supportare e soddisfare al meglio le specificità dei territori e le diverse esigenze locali. La nuova UniCredit Italia è guidata da Niccolò Ubertalli, nominato Responsabile Italia. Le aree di business su cui si concentrerà la nuova UniCredit Italia sono: l’area Individui, guidata da Barbara Tamburini, che si rivolge ai clienti Mass Market, Affluent e Private; l’area Imprese, guidata da Andrea Casini, che gestisce piccole, medie e grandi aziende; l’area Corporate and Investment Banking Italia (CIB Italia), guidata da Alfredo De Falco.

I clienti sono serviti da due reti complementari di distribuzione di servizi e prodotti: la Rete di Distribuzione Fisica garantisce servizi di prossimità e di relazione sul territorio ed è organizzata in 7 Regioni: Nord Ovest, Lombardia, Nord Est, Centro-Nord Italia, Centro Italia, Sud Italia e Sicilia; la struttura dedicata ai Canali Distributivi Alternativi si occupa dei canali remoti, UniCredit Direct, buddybank e ATM.

Più in generale, la prima linea di ogni area di business e geografica del Gruppo è stata ridisegnata per ridurre sovrapposizioni e complessità, mantenendo funzioni di controllo e supervisione ben definite, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’efficienza complessiva. Le singole strutture vengono ridisegnate con l’obiettivo di garantire livelli di esecuzione e capacità decisionali più rapide oltre a promuovere l’eccellenza operativa, facilitando legami ancora più solidi tra il management, i clienti e le comunità in cui la banca opera.

Questo nuovo assetto arricchisce ulteriormente il team manageriale in termini di diversity, riflettendo una maggiore presenza femminile a livello di GEC (dal 15% al 40%1) e introducendo una più ampia varietà delle nazionalità rappresentate. Questo conferma l’impegno di UniCredit nel promuovere non solo una cultura basata su diversità, equità e inclusione, ma anche un ambiente in cui la multiculturalità è massimizzata e la meritocrazia valorizzata.

Andrea Orcel, Amministratore Delegato di UniCredit, ha commentato: “L’annuncio di oggi è un ulteriore passo verso il raggiungimento del nostro obiettivo di semplificare e ridurre la complessità che ha caratterizzato il nostro business per troppo tempo. E’ l’inizio di un processo di maggiore responsabilizzazione, che ci consentirà di sbloccare tutto il valore insito nel nostro Gruppo, in modo da poter servire al meglio i nostri clienti e le nostre comunità.

Parte di questo percorso di semplificazione include la creazione di UniCredit Italia, che diventa una geografia autonoma e dotata di pieni poteri, accanto a Germania, Europa Centrale ed Europa dell’Est. Una scelta che sottolinea non solo l’importanza del nostro patrimonio e delle nostre radici, ma anche la forza di un modello di business paneuropeo perfettamente integrato, che non ha eguali”.