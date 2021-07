Unicredit, al via il nuovo piano per le imprese green ed etiche

Unicredit lancia oggi un’innovativa gamma di finanziamenti per le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità, in linea con piano d’azione lanciato dalla banca a supporto del Pnrr per sostenere la ripresa del paese facendo leva sul ritorno ai consumi e sulla trasformazione digitale ed ecologica.

Il nuovo prodotto, denominato Finanziamento futuro sostenibile, è finalizzato ad incentivare gli investimenti di medio-lungo termine delle aziende italiane supportandone i piani di crescita sostenibile: la banca riconosce direttamente al momento dell’erogazione una riduzione del tasso rispetto alle condizioni offerte previste per queste operazioni, con successiva verifica del raggiungimento di almeno due obiettivi di miglioramento in ambito Esg, prefissati alla stipula del finanziamento

UniCredit, in linea con il paradigma Esg, prevede tre categorie di obiettivi legati al Finanziamento futuro sostenibile: tutela dell’ambiente, miglioramento degli aspetti sociali della collettività e conduzione etica dell’impresa. La banca si impegna altresì a monitorare l’andamento dei risultati ottenuti dall’azienda e comunicati tramite autocertificazione o dichiarazione dedicata nella nota integrativa al bilancio della società̀ cliente.

Niccolò Ubertalli, Responsabile Italia di UniCredit, ha commentato: “Per UniCredit è fondamentale promuovere lo sviluppo di un futuro economico sostenibile per il Paese, incentivando gli investimenti delle imprese che vogliono migliorare il proprio profilo di sostenibilità̀ sia sotto il profilo ambientale, sociale che di governance. Con questo obiettivo lanciamo oggi Finanziamento Futuro Sostenibile impegnandoci a dare credito agevolato sin da subito alle Pmi italiane e aiutandole a cogliere nuove opportunità di crescita, in linea con il PNRR che è una occasione unica per migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e produttivo italiano, favorendo una transizione equa e inclusiva”.

Finanziamento futuro sostenibile si inserisce nell’ambito dell’attività della task force recentemente costituita da UniCredit a supporto del Piano nazionale di ripresa e resilienza del Governo e strutturata per sostenere le 6 mission del Pnrr (1. digitalizzazione, Innovazione, competitività cultura e turismo; 2. rivoluzione green e transizione ecologica; 3. infrastrutture per la mobilità sostenibile; 4. educazione e ricerca; 5. inclusione e coesione; 6. healthcare).

Proprio nell’ambito di questa offerta, UniCredit ha concesso un primo finanziamento pari a 10 milioni di euro per la crescita sostenibile di Rigoni di Asiago, azienda leader in Italia nel settore delle confetture e delle creme spalmabili. L’operazione è vincolata al raggiungimento di due obiettivi Esg che l’azienda si è impegnata a realizzare: da un lato Rigoni di Asiago si impegna ad implementare le attività formative su tematiche legate alla sostenibilità per i propri dipendenti, dall’altro l’azienda si pone l’obiettivo di aumentare significativamente il numero di clienti e di fornitori coinvolti su temi di sostenibilità.

Finanziamento futuro sostenibile arricchisce l’offerta di UniCredit a sostegno delle imprese che possono generare un impatto sociale chiaro, concreto e misurabile sul territorio e va a completare ed affiancare l’offerta di Social Impact Banking, attiva in Italia dal 2017, che ha permesso ad UniCredit di erogare 4.645 finanziamenti per un ammontare di circa 232 milioni di euro ad imprese e associazioni del paese.