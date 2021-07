Parma, finanziamento in pool per Bonatti Spa: erogati 137milioni di euro

Banco BPM, nel ruolo Bookrunner, MLA, banca agente e Sace agent, Banca MPS, Intesa Sanpaolo – Divisione IMI CIB eUniCredit, in qualità di Bookrunner e MLA, hanno erogato un finanziamento a medio termine per complessivi 137 milioni di euro a Bonatti Spa, General Contractor al servizio dell’industria dell’Oil, Gas and Power con sede a Parma. Il finanziamento è suddiviso in due linee di credito rispettivamente da 60 e 77 milioni di euro. Quest’ultima è garantita da SACE nell’ambito del programma Garanzia Italia; il rilascio della garanzia è stato processato digitalmente e in breve tempo, secondo le caratteristiche previste dal Decreto Liquidità.

Bonatti Spa è tra i principali operatori Italiani nel settore dell’impiantistica e delle infrastrutture, in grado di realizzare progetti per il settore dell’energia in ogni parte del mondo anche in contesti ambientali remoti e ad alta complessità logistica.

Presente in 4 continenti e 19 Paesi, Bonatti Spa occupa circa 4.500 persone di oltre 50 nazionalità. Grazie all’elevato standing professionale e internazionale del management e del suo personale, Bonatti Spa è in grado di spaziare, nelle sue attività, da EPC (Engineering, Procurement and Construction) e costruzione di impianti e pipeline, ai servizi di operation & maintenance, fino all’ottimizzazione e miglioramento della produzione dei pozzi.

«L’operazione conclusa in questi giorni ha un grande valore strategico –ha dichiarato Corrado Chiesa, Consigliere di Amministrazione e CFO del Gruppo –in quanto fornisce alla Società adeguate risorse finanziarie a sostegno del nuovo Piano Industriale, rafforzando la struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo per affrontare lo sfidante scenario di mercato in questa fase di transizione energetica».

«È una grande soddisfazione essere al fianco della Bonatti Spa, contribuendo al sostegno dell’attività e degli investimenti d’una impresa leader in un settore industriale così importante – commenta Luca Mazzini, Responsabile del Mercato Corporate Centro-Nord di Banco BPM – un’azienda dei nostri territori che ha saputo crescere e affermare la propria leadership in tutto il mondo imponendosi per la capacità di operare in settori strategici come l’impiantistica e l’infrastruttura con gli standard più elevati in ogni contesto. Banco BPM è da sempre pronto a sostenere le imprese legate ai propri territori come Bonatti Spa attraverso gli strumenti e i servizi più avanzati in ambito di consulenza, credito e finanza».

«Questa operazione rientra nell’ambito delle azioni di sostegno concreto al territorio messe in campo da Banca MPS in questa delicata fase del nostro Paese – ha affermato Donatella Vernisi, General Manager Area Territoriale Nord Est di Banca MPS –. Il finanziamento permetterà ad un’importante realtà, che si è già distinta a livello internazionale, di rafforzare la propria leadership portando benefici per tutto l’indotto, creando valore per le comunità di riferimento e contribuendo al sostegno del tessuto economico nazionale».

Michele Sorrentino, Responsabile Network Italia della Direzione Global Corporate – Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ha dichiarato: «Questa operazione permetterà a un’eccellenza italiana come Bonatti, presente in quattro continenti, di consolidarsi ulteriormente e di sviluppare i propri progetti di crescita, a beneficio anche di tutti gli operatori della filiera e del territorio nel quale opera. Il Gruppo Intesa Sanpaolo, da sempre motore dell’economia reale, conferma così il proprio impegno a fianco delle imprese e a supporto di tutto il tessuto imprenditoriale del nostro Paese».

Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit, ha aggiunto:«Siamo orgogliosi di avere fornito il nostro concreto contributo per accompagnare nel suo percorso di sviluppo una realtà imprenditoriale di rilievo come Bonatti Spa, capace di sfruttare le leve dell’internazionalizzazione e dell’innovazione. Questa operazione risponde appieno alla nostra logica di sostegno al territorio. E conferma l’impegno del nostro Gruppo nel supportare i piani di crescita del tessuto produttivo del Paese».