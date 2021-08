Città murate, finanziati lavori di recupero e promozione in tutta la Toscana

Sono 36 gli interventi di recupero e promozione di edifici culturali di pregio e grande valore storico finanziati attraverso il bando Città murate, fortemente voluto dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani fino da quando rivestiva l’incarico di presidente del consiglio regionale.

“Città murate – spiega il presidente Giani – rappresenta uno dei principali obiettivi del mio mandato amministrativo, cioè tutelare, valorizzare e rendere ancora più bella e apprezzata nel mondo quella che chiamo Toscana diffusa. La Toscana è fatta da grandi città d’arte ma anche da una quantità impressionante di tesori erroneamente considerati minori, che devono essere recuperati e portati al centro dell’attenzione per diventare a loro volta volano di sviluppo, sia culturale che economico. Grazie al bando ‘Città murate’ assegniamo 6 milioni di euro in tre anni a 36 Comuni toscani che hanno presentato altrettanti progetti qualitativamente eccellenti per il recupero di palazzi storici cinte murarie, opere architettoniche di pregio che senza un intervento mirato rischiano il degrado, o semplicemente una scarsa valorizzazione. L’intento di questo bando è offrire nuovi spazi di bellezza, nuovi spazi da cui ogni cittadino può attingere un’emozione di bellezza per ciò che la Toscana offre grazie alla sua storia e alla sua cultura”.

“Voglio sottolineare – prosegue il presidente – che i comuni che hanno presentato progetti ammissibili a finanziamento sono stati in realtà 46, ma purtroppo dieci interventi, pur riguardando opere di notevole valore ed interesse, sono rimasti esclusi dal finanziamento. Sarà mia cura fare tutto il possibile per trovare nuove risorse e con esle rifinanziare il bando, per consentire uno scorrimento ulteriore della graduatoria”.

Il bando Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana è stato emesso il 3 marz0.

Ecco l’elenco dei 36 interventi finanziati.

Arezzo

Arezzo: restauro del baluardo del Poggio del sole , che fa parte delle mura Medicee. Finanziamento regionale di 200mila euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 528.000 euro;

Castel San Niccolò: creazione di un percorso attrezzato di accesso alla Torre dell’orologio ed al borgo di Castel San Niccolò. Finanziamento regionale di 80mila euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 100900 euro;

Lucignano; riqualificazione e valorizzazione della Fortezza medicea. Finanziamento regionale di 200mila euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 250mila euro;

Manciano della Chiana: restauro dei camminamenti sotterranei del Castello di Marciano. Finanziamento regionale di 200mila euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 252mila euro;

Monterchi: valorizzazione delle aree a ridosso della cinta muraria storica. Finanziamento regionale di 124226 euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 155282 euro;

San Giovanni Valdarno: recupero delle mura storiche di Castel San Giovanni, nuovi accessi alla città murata e al Palazzo D’Arnolfo con revisione dell’allestimento del Museo delle Terre Nuove di San Giovanni. Finanziamento regionale di 200mila euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 342 mila euro;

Sansepolcro: intervento sul tratto del circuito murario compreso tra via S.Puccio e via dei Balestrieri, i cui “spalti” (o spazio a verde pensile) saranno recuperati come giardino pubblico. Finanziamento regionale di 138427 euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 173mila euro;

Terranuova Bracciolini: riqualificazione della Torre di sud-ovest in piazza Canevaro e restauro delle mura collegate, con creazione di un museo diffuso nel centro storico di Terranuova Bracciolini. Finanziamento regionale di 200mila euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 415mila euro.

Firenze

Figline e Incisa Valdarno: recupero delle mura civiche e dell’area verde di via Del Puglia. Finanziamento regionale di 168mila euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 210mila euro;

Lastra a Signa: restauro di tratti della cinta muraria cittadina (via del Prato) e degli spazi esterni. Finanziamento regionale di 138400 euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 276400 euro;

Pontassieve: manutenzione straordinaria ed interventi di messa in sicurezza della Torre dell’Orologio in via Tanzini a Pontassieve. Finanziamento regionale di 80mila euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 100.000 euro;

Scarperia e San Piero: restauro e manutenzione del Palazzo dei Vicari a Scarperia. Finanziamento regionale di 200mila euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 280mila euro.

Grosseto

Grosseto: riqualificazione del Bastione Maiano nelle mura medicee di Grosseto. Finanziamento regionale di 196.270 euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 249338 euro;

Roccastrada: riqualificazione della Torre nel centro storico di Rocca Federighi. Finanziamento regionale di 200mila euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 250mila euro.

Livorno

Marciana: valorizzazione e miglioramento della fruibilità della Fortezza Pisana di Marciana. Finanziamento regionale di 192mila euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 240mila euro;

Portoferraio: restauro e valorizzazione della batteria, dei camminamenti e degli accessi alle fortificazioni della piazzaforte di Portoferraio situati tra la muraglia del Forte Stella e la residenza napoleonica. Finanziamento regionale di 200mila euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 350mila euro.

Lucca

Castelnuovo di Garfagnana: restauro della Rocca Ariostesca e creazione di un polo museale su Lodovico Ariosto e la Garfagnana del ‘500. Finanziamento regionale di 87921 euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 720mila euro.

Castiglione di Garfagnana: restauro e riqualificazione del percorso della cortina muraria di Porta Sardegna, con il ripristino dell’accessibilità ai bastioni Torricella e Sotto la Rocca. Finanziamento regionale di 93625 euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 127mila euro;

Gallicano: restauro e riqualificazione della pavimentazione interna all’anello fortificato di Perpoli (via San Michele, via Sant’Antonio, via Del Molino). Finanziamento regionale di 200mila euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 265mila euro;

Lucca: restauro della Rocca di Nozzano Castello – di proprietà comunale – con le sue due torri; valorizzazione e messa in sicurezza dei percorsi di visita. Finanziamento regionale di 200mila euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 270mila euro.

Massa Carrara

Bagnone: interventi di valorizzazione e recupero del sistema delle Mura di Bagnone, che comprende le mura del castello (in sponda sinistra del torrente Bagnone) e le mura del borgo (in sponda destra del torrente Bagnone). Finanziamento regionale di 119951 euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 149938 euro;

Pontremoli: valorizzazione e miglioramento dell’accessibilità delle mura storiche della Cortina di Cacciaguerra e Palazzo Comunale, con potenziamento e recupero dei percorsi interni ed esterni. Finanziamento regionale di 144mila euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 180mikla euro.

Pisa

Castelfranco di Sotto: restauro e messa in sicurezza della torre campanaria, con miglioramento statico e sismico, adeguamento degli impianti e potenziamento dell’accessibilità in modo da consentire la fruizione anche ai diversamente abili. Finanziamento regionale di 192212 euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 249849 euro;

Volterra: recupero della viabilità pubblica vicinale/comunale connessa al tracciato della cinta muraria etrusca e medioevale di Volterra, già interessata da precedenti itinerari di fruizione che oggi in parte non risultano più percorribili. Finanziamento regionale di 98602 euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 123252 euro.

Pistoia

Pistoia: valorizzazione delle mura storiche di viale Matteotti (area ex Tiro a segno). Finanziamento regionale di 200.000 euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 331.500 euro.

Siena

Chianciano Terme: riqualificazione e valorizzazione dei percorsi storici, culturali e naturalistici lungo la cinta muraria di Chianciano, con recupero dell’accessibilità al pubblico della Torre dell’orologio e il restauro di Porta San Giovanni. Finanziamento regionale di 200mila euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 300mila euro;

Montepulciano: recupero e valorizzazione del primo stralcio del sistema fortificato di Montepulciano capoluogo (tratto da Porta delle Farine a Santa Maria dei Servi). Finanziamento regionale di 182.800 euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 250mila euro;

Monteriggioni: restauro e consolidamento del complesso monumentale di Badia a Isola. Finanziamento regionale di 200mila euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 575386 euro;

Murlo: progetto per la nuova pavimentazione del Castello di Murlo. Finanziamento regionale di 200mila euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 460mila euro;

Pienza: riqualificazione dell’orto periurbano sotto la cinta muraria, noto come Orto delle Pie. Finanziamento regionale di 124763 euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 161207 euro;

Radicofani: percorso di visita per la riscoperta di Castel Morro, con valorizzazione del sistema di fortificazioni di Radicofani. Finanziamento regionale di 200mila euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 253mila euro;

Rapolano Terme: interventi di restauro e recupero dell’accessibilità della torre quattrocentesca del circuito murario del capoluogo. Finanziamento regionale di 200mula euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 250mila euro;

San Gimignano: creazione di un itinerario lungo mura e camminamenti. Finanziamento regionale di 120mila euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 150mila euro;

San Quirico d’Orcia: riqualificazione e valorizzazione del percorso esterno alle mura degli Horti Leonini. Finanziamento regionale di 130.00 euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 163500 euro;

Sinalunga: lavori di riqualificazione e valorizzazione di porzione della cinta muraria di Rigomagno e di alcune aree limitrofe. Finanziamento regionale di 188mila euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 248500 euro;

Sovicille: riqualificazione del borgo murato di Torri. Finanziamento regionale di 200mila euro a fronte di un intervento dal valore complessivo di 359266 euro.