Turismo e vaccini in Toscana in uno spot: per godersi le vacanze

La bellezza della Toscana accostata ai vaccini che ci rendono sicuri e ci permettono di godere a pieno della magia dei luoghi della nostra regione. Un invito a visitare il nostro territorio e contemporaneamente un racconto sull’impegno del sistema sanitario regionale per vaccinare più velocemente possibile tutti i cittadini.

Il messaggio è tutto nello spot Toscana Aperta presentato stamani in palazzo del Pegaso dal presidente Eugenio Giani insieme all’assessore al turismo Leonardo Marras. Sono intervenuti Francesco Tapinassi direttore di Toscana Promozione che ha supportato Studio Riprese Firenze nella realizzazione del corto e Bernard Dika, consigliere del presidente per l’innovazione-

“Il messaggio – spiega Giani – è quello di una Toscana sicura che si apre al turismo perché grazie all’aumento delle vaccinazioni possiamo attrarre persone senza che questo pregiudichi la nostra sicurezza”. Giani ha ribadito che la Toscana sta raggiungendo l’obiettivo che si era prefissa: quello delle 800mila vaccinazioni nel mese d’agosto . “E – ha aggiunto stiamo tenendo un ritmo che ci consentirà di vaccinare con la prima dose l’80 per cento della popolazione entro settembre. Tutto questo- ha continuato il presidente – ci dà la possibilità di di pensare al turismo in sicurezza. Questo video rappresenta con equilibrio la situazione della campagna vaccinale e la prospettiva di una stagione turistica in ripresa”

Lo spot dura un minuto in cui le immagini delle persone che si vaccinano si spalancano un secondo dopo sulle meraviglie della Toscana.

“E’ un inno alla vaccinazione – ha detto l’assessore Marras – associata alla salute, alla libertà. E’ un video che trasmette freschezza ed energia, si sofferma sui giovani che sono proprio quelli in grado di dare la spinta propulsiva alle vaccinazioni.E lo stiamo vedendo con il successso dell’iniziativa i “GiovaniSìVaccinano in spiaggia” .

“Un messaggio di sicurezza – ha detto Francesco Tapinassi – indirizzato anche ai turisti, ai visitatori, a coloro che stanno soggiornando nella nostra regione vivendo tutte le opportunità di vacanza che siamo in grado di offrire, grazie anche al protocollo d’intesa “Toscana piu sicura” sottoscritto con Confcommercio e Confesercenti. Con la campagna di vaccinazione in atto- ha aggiunto- si conferma l’impegno e la grande attenzione alla sicurezza della nostra Regione”.

Bernard Dika, che si è fatto promotore dell’idea creativa del video ha spiegato: “Uno spot che racchiude la Toscana in molti suoi aspetti: culturali, culinari, artistici e paesaggistici. Una Toscana che torna ad essere vissuta grazie alla vaccinazione che insieme ai dispositivi di protezione limitano la circolazione del contagio. Con questo video stimoliamo chi non lo ha ancora fatto a vaccinarsi e dall’altro a invitare italiani e vivere la Toscana aperta e sicura”

Niccoló Di Vito creative director Studio Riprese Firenze ha concluso dicendo “Abbiamo voluto connettere visivamente l’azione della vaccinazione con la possibilità di godersi gli splendori della Toscana. I box vaccinali che dopo la somministrazione si aprono magicamente nei luoghi iconici della Regione raccontano proprio questo. Per sviluppare una creativitá vincente servono idee forti e un committente coraggioso”.