Scuola, gli auguri di Giani: “Dopo due anni difficili, in bocca al lupo a tutti gli studenti”

“Rivolgo un grande in bocca al lupo alle studentesse, agli studenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico che finalmente domani tornano tra i banchi e negli istituti scolastici per le lezioni in presenza, dopo due anni difficilissimi”. È l’augurio al mondo della scuola che il presidente della Regione Eugenio Giani rivolge alla vigilia del suono della prima campanella in Toscana.

“Per assicurare il ritorno in presenza e garantire la necessaria sicurezza, abbiamo fatto un grande lavoro di squadra con i membri del Cantiere scuola e dei tavoli prefettizi, di cui ringrazio gli assessori Nardini, Baccelli e Bezzini. Siamo pronti anche con il piano di monitoraggio a campione attraverso i test salivari”, ha aggiunto Giani, che domani (15 settembre) all’apertura delle scuole, sarà al plesso didattico di Castelfiorentino con il sindaco Falorni e poi, alle 18 al concerto dell’Orchestra delle scuole toscane Re.mu.to con il ministro Bianchi a Firenze in piazza Duomo.

“Ora – conclude Giani – dobbiamo fare in modo che la didattica a distanza diventi definitivamente un ricordo del passato. Per raggiungere questo obiettivo sarà fondamentale completare la campagna vaccinale. Per questo rinnovo l’invito a vaccinarsi, prendendo esempio dai più giovani che in queste settimane hanno saputo dare prova di cura per se stessi e per la collettività”.