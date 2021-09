Lavori in A1, sopralluogo di Giani, Nardella e l’ad di Autostrade

Un sopralluogo per fare il punto sui lavori di consolidamento delle gallerie del tratto autostradale della A1 compreso fra Firenze Scandicci e Firenze Sud è stato fatto questa mattina (30 settembre) dai tecnici di Autostrade e delle due società impegnate nei lavori (Aspi e Pavimental), alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani, del sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella e dell’Ad di autostrade Roberto Tomasi.

“Vorrei che tutti i cittadini potessero vedere la complessa e poderosa macchina organizzativa messa in campo e il grande lavoro delle maestranze – ha detto il presidente Giani nel corso del sopralluogo – perchè così potrebbero toccare con mano quali sono le ragioni dei disagi che il territorio in questo periodo vive quotidianamente a causa delle difficoltà nel transito in tangenziale, che si somma alla pressione crescente del traffico in questo tratto di autostrada che collega Milano e Roma. Si tratta di opere essenziali per potenziare la sicurezza e adeguare a nuovi standard queste importanti infrastrutture che, dopo tanti anni, aspettavano di essere ammodernate. Voglio ringraziare i lavoratori, la società Autostrade, le aziende che ci hanno comunicato che i lavori finiranno a metà novembre, cioè nei tempi previsti”.