Ristoranti e fast food, confermata la moratoria per il centro storico

Tutela della qualità e della tipicità enogastronomica lucchese. È stata prorogata l’intesa tra Regione Toscana e Comune di Lucca per salvaguardare le attività locali, varata tre anni fa. Rimane in vigore, dunque, la moratoria che impedisce l’apertura incondizionata in centro storico di nuovi ristoranti o fast food se non per cessione di licenza già attiva.

“La Regione Toscana ha deliberato la proroga dell’intesa con il Comune di Lucca a tutela della qualità e della tipicità enogastronomica lucchese – plaudono la consigliera regionale Valentina Mercanti e l’assessore regionale Stefano Baccelli – Un provvedimento essenziale a

controllare il feroce insediamento di attività alimentari estranee alla tradizione locale al fianco delle imprese più rappresentative del territorio. Siamo estremamente soddisfatti della delibera curata dall’assessore Leonardo Marras, cui va il nostro ringraziamento. Ancora di più a seguito del periodo pandemico, le attività professionali ed economiche lucchesi meritano azioni mirate e tempestive a difesa della tradizione enogastronomica cittadina. Con la proroga dell’intesa, continua quindi a operare il provvedimento varato

tre anni fa per tutelare l’unicità delle attività commerciali, culturali e artigiane esistenti”.