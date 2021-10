Valorizzare la tradizione enogastronomica locale, far conoscere il patrimonio culturale e materiale della Toscana e promuovere un turismo responsabile e sostenibile, attraverso la prima colazione. È questo l’obiettivo di Vetrina Toscana Breakfast, la nuova iniziativa del progetto Vetrina Toscana impegnato nella promozione di ristoranti, produttori, botteghe e attività che offrono esperienze enogastronomiche.

Da oggi Vetrina Toscana aprirà le iscrizioni alle strutture alberghiere per una prima colazione a base di prodotti locali, per offrire al visitatore un primo assaggio del territorio coniugando toscanità, autenticità e tipicità della tradizione culinaria locale.

Ogni paese, borgo, frazione toscana infatti, ha un’identità ben precisa legata all’enogastronomia, un patrimonio culturale e materiale parte della ricchissima biodiversità di questa regione che Vetrina Toscana Breakfast s’impegna a promuovere e valorizzare.

Proprio per questo il progetto nasce ufficialmente nel giorno conclusivo di Buy Tuscany 2021, l’evento-laboratorio che da tredici anni Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica organizzano per far dialogare offerta e domanda attraverso incontri diretti tra aziende, in corso di nuovo in presenza dallo scorso lunedì (18 ottobre) ad oggi (mercoledì 20 ottobre) negli spazi del Real Collegio, di Villa Bottini, del Palazzo Pfanner e dell’orto botanico. Partecipano alla manifestazione 94 responsabili acquisti di aziende italiane e 113 buyers internazionali dei più importanti tour operator, provenienti dai maggiori paesi europei ed extraeuropei. Ad essi si raccontano 93 aziende toscane, presentando pacchetti e proposte.

Un evento che ha fatto da cornice alla partenza di Vetrina Toscana Breakfast, con l’accordo fra Toscana Promozione Turistica e Federalberghi Toscana firmato oggi (20 ottobre) sulla terrazza del Grand Universe Lucca. Presenti nell’hotel simbolo della città Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, Daniele Barbetti, presidente di Federalberghi Toscana e Leonardo Marras, assessore regionale al Turismo.

“Vetrina Toscana si allarga. Oltre ad aver ricevuto il riconoscimento della Commissione come miglior pratica Europea di governance di un prodotto turistico, oggi – afferma Marras – diventa una comunità economica più larga perché con l’accordo di Toscana promozione Turistica e Federalberghi, anche la prima colazione negli alberghi sarà firmata Vetrina Toscana. L’adesione alla carta dei valori di Vetrina significa dichiarare e raccontare il territorio regionale a partire dal passo più importante, quello di inizio giornata. Tutto il territorio partecipa a questa iniziativa dell’enogastronomia toscana, un veicolo importante e sostanziale in cui s’incontrano tanti valori e si comincia l’esperienza della vacanza”.

Un’iniziativa virtuosa e un vantaggio competitivo per le strutture ricettive, che rafforza ancora di più il legame con il territorio e l’immagine unica di ogni località Toscana attraverso la colazione, racconto e al contempo esperienza da raccontare.

Nel primo pasto della giornata, gli albergatori si impegnano ad inserire almeno un prodotto dolciario e uno salato del territorio, che saranno identificati con un’etichetta con il logo di Vetrina Toscana e una breve descrizione. Fra le scelte del Grand Universe Lucca ci sono la tipica torta coi becchi lucchese di erbe e verdure e la crostata di fichi e noci del panificio Giusti, affiancata dai salumi toscani dell’Antica Norcineria di Ghivizzano della famiglia bellandi. Non possono mancare inoltre buccellato e cantuccini, castagnaccio e necci con la ricotta, marmellate, miele di mirtillo e castagna di produzione locale, pane di patate e schiacciata, trota affumicata della Garfagnana, croissant, uova strapazzate con pancetta rosolata toscana, verdura e salsicce. Il tutto accompagnato da caffè, cappuccino e spremute fresche.

L’iscrizione al progetto Vetrina Toscana Breakfast può essere effettuata dal sito di Vetrina Toscana nella sezione Ristoranti selezionando la voce Strutture ricettive.

Sarà inoltre messo a disposizione del materiale informativo sulle aziende produttrici, in modo da invogliare il cliente a visitare personalmente le aziende agroalimentari locali.