Trenitalia consegna un nuovo treno Rock e presenta i servizi aggiuntivi per Lucca Comics

Trenitalia consegnerà alla Regione Toscana l’undicesimo treno Rock. Per l’occasione sarà presentata anche l’offerta aggiuntiva dei servizi per i giorni del Lucca Comics and Games, dal 29 ottobre al primo novembre.

La cerimonia di consegna avverrà alle 10,30 di mercoledì (27 ottobre) alla stazione di Santa Maria Novella. Nello stesso giorno sarà presentato anche il treno con la livrea Eternals.

Alla cerimonia interverranno il presidente Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore ai trasporti Stefano Baccelli e l’amministratore delegato e direttore generale Trenitalia Luigi Corradi. Saranno presenti anche Sabrina De Filippis, direttrice business regionale Trenitalia e Marco Trotta, direttore Regionale Toscana.