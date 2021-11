Unicredit e Joule partner di Upskill 4.0 Perugia per il rilancio di territorio e imprese

Nell’ambito del nuovo progetto “Upskill Perugia. Il rilancio del territorio attraverso ITS e imprese”laFondazione Cassa di Risparmio di Perugia con Upskill 4.0 ha aperto una manifestazione di interesse indirizzata alle imprese umbre interessate a sviluppare progetti d’innovazione attraverso il coinvolgimento di giovani degli Istituti Tecnici Superiori di tutta Italia.

L’iniziativa, di cui sono partner UniCredit e Joule – la Scuola di Eni per l’Impresa – è stata presentata oggi nel corso di un incontro al quale hanno preso parte i rappresentanti delle realtà coinvolte.

Grazie al supporto di Upskill 4.0, con il suo team di professionisti e ricercatori universitari specializzati in innovazione digitale e nella progettazione e sviluppo di interventi di rigenerazione di filiere e territori, le imprese e i giovani tecnici degli ITS potranno sperimentare insieme la realizzazione di nuovi prodotti e processi attraverso l’utilizzo di piattaforme tecnologiche e percorsi di crescita imprenditoriale capaci di avviare nuove opportunità d’innovazione.

Con questo progetto la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia si propone di rilanciare la competitività delle attività locali legate a tre importanti filiere del sistema produttivo umbro: turismo sostenibile, agroalimentare e artigianato artistico.

Per presentare la manifestazione di interesse, attraverso la quale verranno individuate nove aziende, c’è tempo dal 25 novembre 2021 fino al 21 gennaio 2022.

Link per informazioni e per inviare la manifestazione d’interesse: https://www.fondazionecrpg.com/landing-upskill-4-0/

“Upskill Perugia – afferma la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Cristina Colaiacovo – fa parte di una serie di progettualità che stiamo attivando anche in via sperimentale sul nostro territorio per far fronte al mismatch tra domanda e offerta di lavoro e sostenere la ripresa e lo sviluppo delle imprese. Non si tratta soltanto di un progetto di orientamento ma di un intervento concreto di accelerazione che attraverso l’attivazione di “cantieri” – così li abbiamo definiti – permetterà alle imprese di affrontare sfide innovative di prodotto, di processo e di trasformazione del business model, sviluppando percorsi di ricerca e di progettazione congiunta con i rispettivi ITS, che saranno individuati su scala nazionale. Intendiamo così contribuire all’individuazione di percorsi strutturati per favorire il rilancio e promuovere la sostenibilità di iniziative economiche e sociali legate a settori cruciali dell’economia regionale”.

“Siamo grati a Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per l’opportunità che avremo di sviluppare con le aziende del territorio progetti innovativi in materia di 4.0” – dichiara Stefano Micelli, Presidente di Upskill 4.0 – Upskill è nata proprio con questo presupposto, essere un connettore qualificato tra scuola, imprese e territori: crediamo molto nel lavoro di qualità come motore di crescita per le persone e nella forza trasformativa dell’istruzione tecnica come elemento fondamentale per la competitività delle aziende.”

“Siamo orgogliosi di essere parte attiva di questo progetto – afferma Livio Stellati, Responsabile Territorial Development Centro Nord UniCredit – che riteniamo possa favorire la diffusione dell’innovazione, l’accrescimento delle professionalità e la creazione di nuove sinergie funzionali alla crescita di quest’area. Siamo sempre più spesso chiamati ad avere un ruolo attivo di facilitatore a supporto della ripresa economica e sociale del territorio, andando oltre il concetto di “banca tradizionale” e mettendo in campo, oltre al sostegno in termini di credito e strumenti bancari, le nostre competenze per la realizzazione di iniziative e partnership strategiche capaci di stimolare lo sviluppo del tessuto produttivo locale e più in generale della comunità. Lo facciamo con entusiasmo, perché il nostro obiettivo è sostenere l’economia reale con grande attenzione alla creazione di valore sostenibile. La realizzazione di interconnessioni tra il mondo della formazione specializzata ed il mondo delle imprese ne è una prova tangibile”.

“Il sostegno di Joule a questa iniziativa – afferma Sara Mespah, referente del Progetto per Joule, la Scuola di Eni per l’Impresa – si inquadra nel nostro impegno per la formazione di nuove generazioni di imprenditori aperti all’innovazione e alla sostenibilità. Attraverso Joule, infatti, Eni intende dare forza alle idee, coltivarle e farle crescere, soprattutto in questo momento di grande ripartenza. E siamo lieti di poterlo fare in collaborazione con i Partners che condividono con noi questi valori, come Upskill e Unicredit con cui abbiamo sviluppato un’iniziativa dedicata agli studenti dell’ITS di Caltagirone e agli istituti superiori di Gela, a cui abbiamo offerto un programma formativo volto alla creazione di un mindset imprenditoriale basato sullo sviluppo di nuove professionalità, attraverso un approccio integrato con il territorio e con le filiere di innovazione.

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia è un Ente filantropico che svolge la propria missione istituzionale nel perseguire lo sviluppo sociale, culturale ed economico del proprio territorio di riferimento. Attraverso i suoi Documenti di Programmazione triennali e annuali la Fondazione individua le linee strategiche sulle quali intervenire attraverso vari strumenti e si fa promotrice di interventi integrati a sostegno dell’imprenditoria sociale e promuove azioni combinate di soggetti che, a diverso titolo, possano concorrere allo sviluppo e sostegno di progettualità innovative.

Upskill 4.0 Srl Società Benefit

Upskill 4.0 è uno spin-off di Università Ca’ Foscari Venezia, costituito come Start Up Innovativa e come Società Benefit. È nata sulla scorta della esperienza professionale pluriennale maturata dal team di docenti, ricercatori e consulenti che ha curato il Progetto nazionale “ITS 4.0” promosso dal MIUR e dal Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia; della compagine sociale di Upskill 4.0 fanno parte numerosi ITS distribuiti su tutto il territorio nazionale, con possibilità di ulteriori ingressi a venire, e il socio finanziario UniCredit con una quota di minoranza. Upskill 4.0 promuove e offre una piattaforma collaborativa, caratterizzata da soluzioni tecnologiche digitali innovative, funzionale a collegare il mondo della formazione tecnica superiore (ITS – Istituti tecnici superiori) a quello delle imprese. Grazie all’utilizzo dedicato e codificato in forma digitale della metodologia design thinking la piattaforma consente a studenti, tutor e imprese di intraprendere percorsi di sperimentazione sui temi di “Industria 4.0” o similari, mettendo in campo un nuovo approccio ai contesti d’uso della tecnologia e metodi strutturati per la gestione dell’innovazione basati su soft skills e apprendimento attivo.

UniCredit

UniCredit è banca commerciale paneuropea con una rete unica in Italia, Germania, Europa Centrale e Orientale e un Corporate & Investment Banking presente in tutte le aree geografiche del Gruppo. Fortemente impegnata nel sostegno allo sviluppo economico e sociale del territorio, UniCredit risponde ai bisogni dei propri clienti con soluzioni concrete. Il modo in cui sviluppiamo e offriamo queste soluzioni è importante quanto le soluzioni in sé, ed è il motivo per cui tutto ciò che facciamo è basato su Etica e Rispetto. Mettiamo a disposizione la nostra competenza in ambito locale e internazionale e, grazie al nostro network europeo, offriamo un accesso unico ai migliori prodotti e servizi nei nostri 13 mercati principali. Grazie ad una vasta rete internazionale di uffici rappresentativi e filiali UniCredit serve clienti in 15 Paesi nel mondo.

Joule

Joule è la scuola di Eni per l’impresa, creata per formare gli aspiranti startupper che vogliono fare impresa sostenibile, non necessariamente nel settore energetico, con un focus sul cambiamento climatico, l’economia circolare e la decarbonizzazione. Un’iniziativa che attualizza l’idea di capitalismo etico che è nel dna di Eni e lo trasforma in un motore per potenziare iniziative imprenditoriali ad elevato impatto nel percorso di transizione energetica del Pianeta e nel passaggio da un modello di sviluppo economico lineare ad uno circolare, in linea con gli obiettivi che Eni ha fatto propri negli ultimi anni. Come l’unità di misura dell’energia da cui prende il nome, Joule centra la sua attività formativa sull’unità di misura del fare impresa: le persone. Una scuola basata sull’integrazione tra esperienze imprenditoriali, competenze accademiche e vissuto dei partecipanti. La Scuola d’impresa di Eni si articola su due direttrici Human Knowledge (Open e Lab) ed Energizer, dedicati rispettivamente alla formazione di una nuova generazione di imprenditori e all’accelerazione di startup, puntando a favorire la crescita di un ecosistema imprenditoriale virtuoso per imprimere un’accelerazione all’Italia.