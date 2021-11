Dietrofront sulla scuola: niente Dad in caso di un solo alunno contagiato

A meno di 24 ore dalla circolare ministeriale sulle linee guida per la scuola con cui si reintroduceva la quarantena per tutta la classe al primo caso di positività, arriva ancora un cambio di direzione da parte del governo.

“Non ci sarà alcun ritorno in Dad in caso di presenza di un solo alunno contagiato”, fanno trapelare da palazzo Chigi. La scelta, che il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi aveva definito di “cautela”, è già stata soppressa senza che nemmeno avesse avuto il tempo di sortire i propri effetti.

La struttura del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 del generale Figliuolo “intensificherà le attività di testing nelle scuole, al fine di potenziare il tracciamento” del Covid. Lo affermano fonti di governo – come riporta anche l’Ansa – sottolineando che “garantire la partecipazione in presenza e lo svolgimento delle lezioni a scuola in assoluta sicurezza è una priorità del Governo”.

Sarà pubblicata a breve una circolare esplicativa dal ministero della salute.