Guasti, ritardi e cancellazioni: Baccelli convoca Trenitalia e Rfi

Una cabina di regia con Trenitalia e Rfi per monitorare la situazioni trasporti, ma soprattutto per trovare soluzioni ad una situazione che non è più tollerabile.

A pensarci è l’assessore Baccelli che puntualizza: “Basta con questo stillicidio, ci aspettiamo delle soluzioni, non solo l’analisi delle criticità. Anche oggi- prosegue l’assessore- l’ennesimo caso alla stazione di Campo di Marte, i guasti che si ripetono e il caos con le ripercussioni sulla circolazione nel nodo di Firenze e in Toscana. La questione degli innumerevoli disagi che ogni giorno affrontano i pendolari sulle varie tratte ferroviarie della regione- aggiunge Baccelli- sta diventando insopportabile”.

“Ogni giorno – spiega l’assessore Baccelli – o che sia la Faentina, o la linea Firenze Viareggio, o il Valdarno, oggi Campo di Marte c’è un disagio, una segnalazione delle difficoltà degli utenti. Voglio capire la situazione nel suo complesso e la voglio risolvere. Per questo il 7 dicembre ho convocato una cabina di regia con Trenitalia e Rfi. Bisogna risolvere. Per noi – prosegue l’assessore ai trasporti- la priorità sono i cittadini, coloro che ogni giorno per motivi di lavoro, di studio devono prendere il treno. Voglio sollecitare la comunicazione: quando c’è un guasto, un ritardo, gli utenti devono essere informati tempestivamente, bisogna dare loro modo di organizzarsi. Non possiamo affidare solo ad un tabellone appeso in stazione gli accumuli dei ritardi, creando smarrimento e facendo spazientire giustamente chi all’ultimo momento si accorge che arriverà tardi e gli toccherà aspettare”.

Quella di martedì non sarà una riunione isolata, ma l’assessore ha intenzione di convocare la cabina di regia con cadenza regolare.

“La Regione – conclude l’assessore ai trasporti – deve avere una visione d’insieme, i singoli casi quotidiani, rimandano al problema a monte. A noi interessa risolvere quello”.