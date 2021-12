Treni, entra nel vivo la cabina di regia per individuare le cause dei disservizi

Prosegue ed entra nel vivo il lavoro della cabina di regia convocata dalla Regione Toscana per trovare soluzioni e informare con puntualità sulla situazione treni.

L’idea è quella di fare di volta in volta dei focus con Trenitalia e Rfi sugli argomenti più urgenti tenendo però ben presente la visione d’insieme e l’obiettivo che è quello di migliorare il servizio e l’informazione per l’utenza.

“Vogliamo lavorare a soluzioni – ha detto l’assessore alla mobilità e trasporti Stefano Baccelli -, capire le criticità e provare a risolvere con un lavoro di squadra. Ci interessa il monitoraggio costante ma è soprattutto importante individuare le cause dei disservizi, sia che riguardino i guasti ai treni che all’infrastruttura come quelli agli impianti sulla linea Aretina che ieri hanno condizionato pesantemente il servizio proprio nelle fasce orario più utilizzate dai pendolari, con ritardi e soppressioni inaccettabili. La cabina di regia serve per darci un metodo che ci consenta monitoraggio costante, focus mensili sulla qualità del servizio, in modo da introdurre correttivi, condividendo le linee di azione, ma anche dare conto delle cose che funzionano e rispondere con verifiche puntuali alle segnalazioni che arriveranno dai cittadini attraverso il Numero Verde, e agli amministratori”.

Su tutto questo verrà data comunicazione attraverso i vari canali di Muoversi in Toscana, con approfondimenti rispetto ai temi trattati.