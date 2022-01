Tracciamento positivi al Covid, in Toscana stop al sistema degli sms

Stop agli sms ai positivi toscani non ancora tracciati. La Regione cambia strategia e introduce un sistema di autotracciamento sul portale regionale dei referti. Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha annunciato sui social che il sito referticovid.sanita.toscana.it è “in corso di aggiornamento per l’autotracciamento”.

A partire da oggi (sabato 8 gennaio) il tracciamento e le indicazioni sullo stato di salute dei nuovi positivi al Covid passeranno per il portale dei referti e dai prossimi giorni anche dall’app Toscana Salute. Dopo aver consultato uno di questi portali per avere il risultato del tampone, il cittadino toscano positivo potrà procedere in modo autonomo al tracciamento, rispondendo ad alcune domande: dove è in isolamento, da quanto e se ha sintomi.

Terminato il questionario, si apre una pagina in cui si spiega che i dati raccolti serviranno per aprire la pratica dell’isolamento, e le istruzioni per i passi successivi. Le informazioni, si precisa dalla Regione, arriveranno anche via mail. Al momento invece il portale non chiede ai nuovi positivi i dati degli eventuali contatti stretti.

Questa nuova modalità va a sostituire l’invio degli sms partito nei giorni scorsi. Secondo quanto si apprende dalle Regione infatti, dei circa 89mila sms da inviare ne sono stati mandati circa 78mila perché le Asl o i laboratori privati in molti casi non hanno i contatti telefonici dei pazienti o sono risultati sbagliati. Tra coloro che hanno ricevuto l’sms inoltre, il 55 per cento dei positivi non ha risposto.