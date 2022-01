Piano faunistico venatorio, Meini: “Interrogazione per fare chiarezza sulla tematica”

“Ad oggi non è stata indicata una data certa per la conclusione dell’iter partecipativo finalizzato alla realizzazione del piano faunistico venatorio: tale carenza potrebbe compromettere il fondamentale raggiungimento dell’equilibrio faunistico che, ovviamente, non può prescindere dall’esercizio dell’attività venatoria, senza dimenticare le ricadute anche sul mondo agricolo che è alle prese, ad esempio, con l’annosa problematica legata all’invadenza degli ungulati”.

Così Elena Meini, consigliere regionale della Lega, che spiega: “Il Piano faunistico venatorio è lo strumento di pianificazione mediante il quale vengono stabiliti gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo-forestale, destinato alla protezione della fauna e contemporaneamente alla caccia programmata, nonché necessario ad individuare le tipologie d’intervento, utili per l’attuazione degli stessi obiettivi”.

“A fronte di ciò – precisa l’esponente leghista – ho predisposto un’interrogazione in cui chiedo quali siano le effettive tempistiche, affinchè si arrivi alla stesura del citato documento e quali siano i risultati del percorso partecipato, avviato nel luglio del 2020, consistente in tre incontri online, stante le limitazioni determinate dalla pandemia. Inoltre vogliamo sapere se vi siano state altre riunioni similari e se esiste una calendarizzazione delle stesse. Infine – conclude Elena Meini – chiediamo quali siano le reali motivazioni che stanno comportando il ritardo nella doverosa ed attesa redazione del Piano faunistico venatorio della Toscana”.