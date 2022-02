Make Your Impact 2022 per l’impresa sociale, incontro di approfondimento online

È in programma per giovedì 10 febbraio alle 11 l’incontro tecnico di approfondimento relativo a Make Your Impact 2022, il concorso indetto da Fondazione di Modena e Unicredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture e numerosi partner, con l’obiettivo di supportare e potenziare la capacità del Terzo Settore e, in particolare, delle imprese sociali di produrre innovazione sociale sul territorio.

L’appuntamento, sviluppato in modalità online, è organizzato per approfondire i diversi aspetti del concorso: obiettivi, caratteristiche dei soggetti e dei progetti ammissibili, documentazione richiesta in fase di candidatura, fasi di valutazione e premialità. .

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito di Fondazione di Modena o direttamente QUI, gli iscritti riceveranno via mail l’apposito link.

Make Your Impact 2022, è la seconda edizione del concorso nato dalla volontà condivisa di Fondazione di Modena e UniCredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture, e i partner AICCON, Human Foundation, Confcooperative Modena, Legacoop Estense, Centro Servizi per il volontariato Terre Estensi e Forum del Terzo Settore di sostenere e finanziare lo sviluppo di progetti imprenditoriali economicamente sostenibili, capaci di generare, nel territorio della provincia di Modena, impatto sociale e inclusione lavorativa e sociale.

Il concorso è aperto a imprese e cooperative sociali già costituite, ma anche a organizzazioni del mondo associativo, del volontariato, di fondazioni, imprese cooperative e di capitali con progetti imprenditoriali ad impatto sociale, che intendano trasformarsi in impresa sociale e che abbiano sede legale o una sede operativa all’interno della provincia di Modena.

In palio premi in denaro per un ammontare complessivo di 100mila euro, singoli finanziamenti a impatto sociale fino a 150mila euro a tasso 0 e attività di formazione e supporto per l’accompagnamento e la realizzazione dei progetti. Per partecipare occorre inviare la propria proposta progettuale entro il 28 marzo attraverso la piattaforma digitale idea360.