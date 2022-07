Incendi, dalla Regione primi contributi per aiutare Massarosa

L’ufficio di presidenza del consiglio regionale, con l’unanimità dell’aula, ha approvato un contributo a favore delle popolazione di Massarosa, fortemente colpita dagli incendi dei giorni scorsi.

Sono stati spostati 26mila 657 euro sul fondo, che veniva alimentato dagli ex vitalizi, dal capitolo delle emergenze sociali a quello delle emergenze ambientali (dove già erano stanziati circa 25 mila euro), così da liberare circa 50mila euro da destinare agli enti locali dei territori colpiti. Il presidente dell’assemblea legislativa Antonio Maazzeo ha spiegato che la decisione è stata presa in seguito al terribile incendio dei giorni scorsi e che il trasferimento dei fondi agli enti locali interessati avverrà con successivi atti.

“Registro con soddisfazione – commenta Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega – il primo, seppur giocoforza modesto, contributo approvato quest’oggi dal Consiglio regionale in merito al devastante incendio che per giorni, ha interessato il territorio di Massarosa, zona a me particolarmente cara. Chiaro che non basteranno poche decine di migliaia di euro per sostenere tutti quelli che hanno subito dei danni ma voglio vedere come segno ottimistico, in prospettiva, questo passo compiuto dall’Ufficio di Presidenza e approvato coralmente dall’Aula. Ora mi auguro ulteriori, veloci ed ingenti interventi economici a supporto delle persone residenti nell’area interessata dal rogo. Da parte mia seguirò con la massima attenzione questa delicata fase post-emergenziale, confidando che la Regione faccia fino in fondo il proprio dovere a sostegno di questi nostri corregionali”.