Operatori socio sanitari, rinnovato il protocollo fra Regione e ufficio scolastico

Via libera dalla giunta regionale al rinnovo del protocollo d’intesa tra la nostra Regione e l’Ufficio scolastico della Toscana per la prosecuzione, in via sperimentale, di attività formative, finalizzate all’acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario (oss), da attuarsi nelle istituzioni scolastiche toscane, che ne fanno richiesta, relativamente ai percorsi per “servizi per la sanità e l’assistenza sociale”.

Con questo protocollo, già rinnovato nel 2019, si manifesta, in particolare, la volontà di proseguire il percorso formativo aggiuntivo, che permetta – nell’ultimo triennio del percorso per Servizi per la sanità e l’assistenza sociale – il conseguimento anche della qualifica di operatore socio sanitario (oss), oltre che delle competenze d ’addetto all’assistenza di base (aab),.

Il rinnovo del protocollo, proposto da una delibera portata in giunta dagli assessori al diritto alla salute e all’istruzione, formazione, lavoro, università e ricerca, conferma il piano di studi già approvato con il precedente rinnovo.

L’esperienza finora realizzata è risultata positiva. Pertanto, gli assessorati competenti hanno ritenuto opportuno proseguire i corsi con il prossimo anno scolastico e hanno dato mandato di effettuare una valutazione piena dei risultati, a conclusione dei percorsi formativi, che prevede l’esame finale, a termine dei tirocini, entro il mese di ottobre 2022.

Il protocollo durerà tre anni e potrà essere rinnovato con il consenso delle parti.