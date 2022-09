Il treno Rock si trasforma in occasione del nuovo Pinocchio: da domani (19 settembre) circolerà sui binari della Toscana

È partito oggi (18 settembre) da Firenze il treno Rock dedicato a Pinocchio, la nuovissima versione live action del classico di animazione ora in streaming in esclusiva su Disney+.

Il primo viaggio è stato speciale: ha accompagnato i bimbi dei ferrovieri toscani a Prato per assistere ad una proiezione esclusiva del film “Pinocchio” diretto da Robert Zemeckis e che vede nel cast internazionale Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans e Giuseppe Battiston.

Da domani il Rock di Pinocchio circolerà sui binari della Toscana per essere ammirato da grandi e piccini.

Dopo il successo del treno Rock di Luca, il capolavoro Disney Pixar ambientato in Liguria, il Regionale di Trenitalia e Disney+ rinnovano la partnership in occasione di questa nuova uscita, per presentare alle famiglie italiane e ai viaggiatori del futuro il profondo rinnovamento in atto per il servizio del Regionale di Trenitalia.

“Oggi è stata una giornata indimenticabile – afferma Sabrina De Filippis direttore della direzione business regionale – Vedere la gioia negli occhi dei più piccoli nell’ammirare un treno completamente vestito con le immagini del famoso burattino, è stata un’esperienza unica, che rafforza il legame delle famiglie e dei viaggiatori del futuro di Trenitalia, protagonista da sempre della mobilità sostenibile”.