La lettera
Linea ferroviaria Lucca-Aulla, l’assessore regionale Boni: “Disservizi inaccettabili, servono misure immediate”
“Le criticità sono state determinate in particolare da guasti ai passaggi a livello”, rileva l’assessore che scrive a Trenitalia e ad Rfi
I disagi subiti dai pendolari della linea ferroviaria Lucca-Aulla non sono più accettabili, anche alla luce di ripetuti appelli e sollecitazioni da parte della Regione, rimasti inascoltati. Per sottolineare la frequenza di disservizi intollerabili l’assessore regionale alle infrastrutture, Filippo Boni, ha scritto una nuova lettera formale ai vertici regionali di Trenitalia ed Rfi, chiedendo loro conto di quanto sta accadendo e sollecitando misure per evitare il ripetersi di situazioni analoghe.
“Facendo seguito alla nostra precedente segnalazione – scrive Boni ricordando le precedenti lettere – dobbiamo nuovamente rilevare il ripetersi di gravi disservizi sulla linea Lucca–Aulla. Ancora una volta sono stati particolarmente colpiti i treni nelle fasce maggiormente utilizzate dagli studenti, con ritardi e soppressioni che hanno avuto pesanti conseguenze sulla possibilità di raggiungere puntualmente le scuole. E’ nuovamente emersa una gestione del disservizio del tutto insoddisfacente – aggiunge l’assessore – caratterizzata dalla mancanza di informazioni adeguate agli utenti e dall’assenza di servizi sostitutivi”.
“Non è accettabile – conclude – che, a così breve distanza dalla nostra precedente segnalazione, si ripresentino criticità dello stesso tipo, lasciando gli utenti – e in particolare gli studenti – senza un servizio ferroviario regolare e, in caso di interruzione, senza adeguate alternative. Chiediamo pertanto un puntuale riscontro su quanto accaduto e sulle misure che Rfi e Trenitalia intendono adottare per evitare il ripetersi di queste situazioni, assicurando anche un’adeguata informazione agli utenti e concreti servizi sostitutivi in caso di interruzione”.
Ricordiamo che le precedenti segnalazioni di disservizi sulla Lucca-Aulla da parte dell’assessore Boni risalgono a poche settimane fa, dopo la ripresa delle attività scolastiche. “Ho raccolto – scriveva l’assessore – numerose proteste da parte di cittadini e amministratori locali per le ripetute soppressioni e i ritardi che hanno interessato la linea Lucca – Aulla. Le criticità sono state determinate in particolare da guasti ai passaggi a livello, con conseguenze pesanti sulla regolarità del servizio. A questo si aggiunge l’assenza di adeguati servizi sostitutivi. Su una linea come la Lucca–Aulla, per le caratteristiche del territorio e della viabilità, il ricorso alla gomma non costituisce infatti una soluzione equivalente al servizio ferroviario, sia per i tempi sia per le diverse percorrenze. Chiedo pertanto a Rfi e Trenitalia, per quanto di rispettiva competenza, un puntuale riscontro sulle cause dei guasti registrati e sulle misure che intendete adottare per evitare il ripetersi di queste situazioni, nonché sulle modalità con cui si intende garantire il collegamento agli utenti in caso di nuove interruzioni”.