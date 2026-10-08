Linea ferroviaria Lucca-Aulla, l’assessore regionale Boni: “Disservizi inaccettabili, servono misure immediate”

“Le criticità sono state determinate in particolare da guasti ai passaggi a livello”, rileva l’assessore che scrive a Trenitalia e ad Rfi

I disagi subiti dai pendolari della linea ferroviaria Lucca-Aulla non sono più accettabili, anche alla luce di ripetuti appelli e sollecitazioni da parte della Regione, rimasti inascoltati. Per sottolineare la frequenza di disservizi intollerabili l’assessore regionale alle infrastrutture, Filippo Boni, ha scritto una nuova lettera formale ai vertici regionali di Trenitalia ed Rfi, chiedendo loro conto di quanto sta accadendo e sollecitando misure per evitare il ripetersi di situazioni analoghe.

“Facendo seguito alla nostra precedente segnalazione – scrive Boni ricordando le precedenti lettere – dobbiamo nuovamente rilevare il ripetersi di gravi disservizi sulla linea Lucca–Aulla. Ancora una volta sono stati particolarmente colpiti i treni nelle fasce maggiormente utilizzate dagli studenti, con ritardi e soppressioni che hanno avuto pesanti conseguenze sulla possibilità di raggiungere puntualmente le scuole. E’ nuovamente emersa una gestione del disservizio del tutto insoddisfacente – aggiunge l’assessore – caratterizzata dalla mancanza di informazioni adeguate agli utenti e dall’assenza di servizi sostitutivi”.

“Non è accettabile – conclude – che, a così breve distanza dalla nostra precedente segnalazione, si ripresentino criticità dello stesso tipo, lasciando gli utenti – e in particolare gli studenti – senza un servizio ferroviario regolare e, in caso di interruzione, senza adeguate alternative. Chiediamo pertanto un puntuale riscontro su quanto accaduto e sulle misure che Rfi e Trenitalia intendono adottare per evitare il ripetersi di queste situazioni, assicurando anche un’adeguata informazione agli utenti e concreti servizi sostitutivi in caso di interruzione”.