Mario Puppa eletto presidente di Toscana diffusa

L’organizzazione dovrà poi elaborare proposte operative alla Giunta e avrà funzione di supporto trasversale e collaborazione istituzionale

La nuova commissione Toscana diffusa ha il suo presidente: si tratta del consigliere regionale del Partito democratico, Mario Puppa, che è stato eletto all’unanimità. L’organizzazione si occupa della valorizzazione dei territori e del sostegno alle politiche in favore delle aree interne, montane, insulari.

La nuova commissione, istituita recentemente dal Consiglio regionale, avrà compiti di attività di studio e di analisi delle problematiche delle aree interessate con particolare riferimento ai fenomeni di spopolamento, alla fragilità dei servizi essenziali, alle condizioni di accessibilità e mobilità, alla dotazione infrastrutturale, alla vulnerabilità ambientale e agli effetti dei cambiamenti climatici, nonché alle dinamiche sociali ed economiche che incidono sulla capacità di permanenza e attrattività dei residenti. L’organizzazione dovrà poi elaborare proposte operative alla Giunta e avrà funzione di supporto trasversale e collaborazione istituzionale con le commissioni permanenti.

Puppa, 55 anni, al suo secondo mandato a Firenze, è stato sindaco di Careggine dal 2004 al 2019 e presidente della comunità montana della Garfagnana, poi diventata Unione Comuni Garfagnana.