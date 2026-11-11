Allarmi bomba nelle scuole, la Toscana punta sulla cybersicurezza: in progetto un nuovo data center

Le email di minaccia, le evacuazioni, le lezioni interrotte e l’apprensione delle famiglie: gli allarmi bomba che oggi (11 novembre) hanno coinvolto numerosi istituti anche della provincia di Lucca riportano al centro il tema della sicurezza e delle conseguenze concrete delle minacce digitali. Dalla Cyber Security Foundation arriva un richiamo al rischio di assuefazione e alla necessità di rafforzare il coordinamento tra istituzioni. Intanto, sul fronte della protezione dei dati e dei servizi pubblici, la Toscana lavora al progetto di un nuovo data center regionale.

Nel territorio lucchese le evacuazioni precauzionali hanno interessato, fra gli altri, il Vallisneri, il Machiavelli, il Paladini, il Civitali, il liceo artistico e il Giorgi di Saltocchio. Segnalazioni anche nelle scuole di Capannori e Porcari, a Massarosa, Viareggio e Pietrasanta. Studenti e personale sono stati accompagnati nei punti di raccolta, mentre alle famiglie è stato chiesto, dove possibile, di riportare a casa i figli. Un precedente risale al 19 ottobre, quando una minaccia via email aveva determinato lo sgombero degli undici plessi dell’istituto comprensivo Lucca 7, coinvolgendo quasi mille studenti.

La diffusione degli allarmi ha messo sotto pressione anche il sistema dei controlli: il numero degli edifici interessati ha impedito di completare le verifiche in tempo per riprendere le lezioni nella mattinata, con la sospensione delle attività didattiche e amministrative.

È proprio sulle conseguenze di queste azioni che interviene Marco Gabriele Proietti, presidente della Cyber Security Foundation: “Quanto accaduto oggi in centinaia di scuole italiane dimostra come una minaccia veicolata attraverso strumenti digitali possa produrre conseguenze concrete anche in assenza di un attentato effettivo. Bastano poche email per interrompere le attività scolastiche, mobilitare le forze dell’ordine e generare apprensione in migliaia di famiglie. È un meccanismo che sfrutta una profonda asimmetria: chi minaccia può agire con risorse minime, mentre le istituzioni sono chiamate ad attivare procedure complesse e impegnative per garantire la sicurezza dei cittadini. Il danno, in questi casi, può essere reale anche quando la bomba non c’è“.

Al disagio immediato si aggiunge, secondo Proietti, il pericolo che la ripetizione degli episodi finisca per abbassare la soglia di attenzione: “La circostanza che il testo delle minacce sia sostanzialmente identico a quello già diffuso il 2 novembre, pur con una diversa firma, rende ancora più evidente un rischio spesso sottovalutato: l’assuefazione. La ripetizione degli allarmi può progressivamente indebolire la percezione del pericolo, inducendo a considerare ordinario ciò che ordinario non è. Sarebbe un errore gravissimo, perché ogni segnalazione deve essere valutata con la massima attenzione. Chi utilizza questi strumenti non colpisce soltanto un edificio o un’istituzione: mette alla prova la capacità di risposta dello Stato e la fiducia dei cittadini nei sistemi di sicurezza“.

Da qui la proposta di un protocollo nazionale per affrontare le minacce digitali su larga scala. “Non è secondario – aggiunge Proietti – che a essere colpite siano proprio le scuole, luoghi nei quali si formano le conoscenze, il senso critico e la consapevolezza delle nuove generazioni. È qui che si costruisce il futuro di un Paese informato, preparato e capace di riconoscere e affrontare le minacce. Per questo è necessario rafforzare il coordinamento tra istituzioni scolastiche, autorità di pubblica sicurezza e organismi competenti in materia di cybersicurezza, anche attraverso un protocollo nazionale per la gestione delle minacce digitali su larga scala. Proteggere le scuole significa difendere non soltanto la sicurezza degli studenti, ma anche la libertà di crescere e formarsi senza che la paura condizioni la vita quotidiana“.

Il tema della capacità delle istituzioni di proteggere dati e servizi è anche al centro del progetto del nuovo data center della Toscana, illustrato oggi dall’assessore regionale alla cybersicurezza Alberto Lenzi. Un intervento che si colloca nel più ampio percorso di rafforzamento delle infrastrutture digitali pubbliche.

“Non abbiamo attualmente un’infrastruttura in grado di gestire in modo adeguato l’intelligenza artificiale di domani. Il data center serve prima di tutto a proteggere i nostri dati e i nostri servizi“. Lenzi, che ricorda di essere l’unico assessore alla cybersicurezza in Italia, indica due condizioni non negoziabili: energie rinnovabili già esistenti e nessun consumo di suolo. “Preferisco di gran lunga un immobile già costruito da adeguare. Penso ai contenitori industriali dismessi, che possono avere una seconda vita”.

La localizzazione resta da definire: “Stiamo valutando diverse ipotesi, alcune più adatte di altre. Non c’è ancora nessuna scelta”. L’area dovrà essere già servita dalla fibra e da una rete elettrica di potenza adeguata. Il percorso, spiega l’assessore, sarà condiviso con il sistema Toscana e con le imprese: “Difendersi dagli attacchi cyber – conclude – è una responsabilità comune, serve un lavoro di squadra“.