“Il cuore di questa variazione di bilancio è senza dubbio la difesa della sanità pubblica – dichiarano congiuntamente i consiglieri regionali Mario Puppa (Pd) e Vittorio Salotti (Casa Riformista) – In un momento storico complesso, in cui i tagli statali mettono a dura prova i servizi, la Regione Toscana risponde con i fatti stanziando 50 milioni di euro straordinari. Queste risorse andranno a sostenere direttamente gli investimenti strutturali e strumentali delle nostre aziende sanitarie, garantendo cure adeguate e tutelando il diritto alla salute dei cittadini. Ci sono poi oltre 9 milioni per le politiche culturali nella nostra regione: un segnale di forte attenzione a un settore che crea anche lavoro e turismo. Accanto a questo sforzo di sistema, non abbiamo dimenticato le specifiche necessità dei nostri territori. Per la provincia di Lucca portiamo a casa oltre 2,9 milioni di euro che si tradurranno in cantieri, nuove scuole, impianti sportivi più moderni e spazi per i servizi. È la dimostrazione di una politica che, pur nelle difficoltà generali, resta vicina ai bisogni reali delle comunità e di chi le amministra ogni giorno”.