la manovra
Bilancio regionale, oltre 2,9 milioni di euro per la provincia di Lucca: soddisfatti Puppa e Salotti
Altopascio e Barga ottengono fondi per i palazzetti dello sport. Finanziamenti anche per Lucca, Pescaglia e la Fondazione Carnevale di Viareggio
Al primo lotto del nuovo palazzetto dello sport di Altopascio vanno 800mila euro, altri 500mila serviranno a completare l’adeguamento sismico di quello di Barga. Sono due degli interventi per la provincia di Lucca compresi nella terza variazione di bilancio approvata dal Consiglio regionale della Toscana. Tra contributi, integrazioni e fondi già previsti, le voci che riguardano il territorio ammontano a circa 3 milioni di euro.
“Il cuore di questa variazione di bilancio è senza dubbio la difesa della sanità pubblica – dichiarano congiuntamente i consiglieri regionali Mario Puppa (Pd) e Vittorio Salotti (Casa Riformista) – In un momento storico complesso, in cui i tagli statali mettono a dura prova i servizi, la Regione Toscana risponde con i fatti stanziando 50 milioni di euro straordinari. Queste risorse andranno a sostenere direttamente gli investimenti strutturali e strumentali delle nostre aziende sanitarie, garantendo cure adeguate e tutelando il diritto alla salute dei cittadini. Ci sono poi oltre 9 milioni per le politiche culturali nella nostra regione: un segnale di forte attenzione a un settore che crea anche lavoro e turismo. Accanto a questo sforzo di sistema, non abbiamo dimenticato le specifiche necessità dei nostri territori. Per la provincia di Lucca portiamo a casa oltre 2,9 milioni di euro che si tradurranno in cantieri, nuove scuole, impianti sportivi più moderni e spazi per i servizi. È la dimostrazione di una politica che, pur nelle difficoltà generali, resta vicina ai bisogni reali delle comunità e di chi le amministra ogni giorno”.
Ad Altopascio il nuovo palazzetto sorgerà in un’area dedicata all’istruzione e alle attività sociali. A Barga il contributo regionale servirà a sbloccare il secondo lotto dei lavori, attualmente fermo, e a concludere l’intervento sulla sicurezza sismica dell’impianto.
Per il nuovo plesso scolastico di Piegaio-Convalle, nel comune di Pescaglia, la Regione integra il finanziamento con 150mila euro, così da ridurre la spesa a carico del bilancio comunale. Al Comune di Lucca è destinato un contributo straordinario di 100mila euro per riqualificare due parchi giochi, quello di via De Gasperi a Sant’Anna e quello di via delle Pierone a San Vito.
Sempre a Lucca, la variazione ridefinisce la ripartizione dei 760mila euro destinati all’Asl Toscana nord ovest per concludere la ristrutturazione e la messa a norma dell’immobile di via Bianchini 12 (l’ex Omni, oggi sede di uffici regionali). La cifra è distribuita su due annualità, con 608mila euro nel 2027 e 152mila nel 2028. A questi interventi strutturali si aggiunge inoltre la conferma del sostegno da 700mila euro per la Fondazione Carnevale di Viareggio.