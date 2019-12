Lucca, industria alimentare cerca addetto ricerca e sviluppo

Synergie Italia agenzia per il lavoro Spa, filiale di Porcari, ricerca per industria alimentare addetto/a ricerca & sviluppo. La risorsa, a riporto della direzione R&D, lavorerà in team con 2 risorse, assicurando la corretta esecuzione di tutte le prove necessarie per lo sviluppo di nuovi prodotti.

Sarà sua cura e responsabilità occuparsi dei seguenti aspetti:

 svolgimento di prove pilota necessarie per la corretta messa a punto delle ricette

 analisi e raccolta dati sia in fase di prove pilota sia in fase di industrializzazione del prodotto

 supporto nella definizione delle specifiche delle materie prime e dei materiali di confezionamento in termini di requisiti organolettici e di sicurezza alimentare

 supporto nella definizione delle modalità produttive, stabilendo i paramenti di processo corretti per garantire l’ottenimento delle caratteristiche organolettiche attese e per assicurare la gestione dei rischi di sicurezza alimentare

 supporto nella valutazione tecnica dei reclami e valutazione degli eventuali miglioramenti da apportare alla ricetta o al processo

 interfaccia con i clienti in fase si sviluppo e/o di industrializzazione

I candidati ideali possiedono i seguenti requisiti:

 esperienza di almeno un anno in posizione analoga

 conoscenza approfondita degli aspetti legislativi relativi alla produzione alimentare

 conoscenza delle principali tecnologie alimentari

 conoscenza della lingua inglese

 completano il profilo capacità di lavorare gestendo priorità e scadenze, doti di resilienza e di pianificazione, orientamento al risultato.

Si offre inserimento in azienda a tempo determinato con prospettive di successivo inserimento stabile. Sede di lavoro: provincia di Lucca.

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa privacy ex art.13 Regolamento (UE) 2016/679 sul nostro sito web Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004