Azienda di Lucca assume in ufficio acquisti

Synergie Italia agenzia per il lavoro Spa, filiale di Porcari, ricerca per importante cliente del settore alimentare un/a addetto ufficio acquisti/procurement.

La risorsa si occuperà di selezionare e identificare nuovi fornitori di beni e di servizi per l’azienda avendo come obiettivo l’ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo, negoziazione prezzi e condizioni contrattuali, gestione e monitorizzazione delle giacenze.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

• Titolo di studio in materie scientifiche

• Esperienza di almeno 5 anni in una posizione analoga di un’azienda alimentare o farmaceutica

• Conoscenza dei principali aspetti legislativi in ambito di igiene e sicurezza alimentare

• Conoscenza della lingua inglese

Si offre contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di inserimento in organico. Luogo di lavoro: Lucca.

