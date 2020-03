Cartario, multinazionale di Porcari assume 5 operai

Synergie Italia agenzia per il lavoro Spa, filiale di Porcari, selezione per l’assunzione in rinomata e prestigiosa multinazionale del settore cartario 5 operai cartotecnici.

Le risorse prenderanno servizio nel comparto cartotecnico e lavoreranno in ambiente organizzato e dinamico. Lavoreranno su turni diurni e notturni, occupandosi, dopo iniziale formazione, di condurre macchinari per la trasformazione della carta.

I candidati ideali possiedono i seguenti requisiti:

Diploma tecnico a indirizzo meccanico, elettrico/elettronico, informatico

tecnico a indirizzo meccanico, elettrico/elettronico, informatico Esperienza di almeno un anno maturata nel settore cartario/cartotecnico, in particolare su linea fazzoletti/piegati

di almeno un anno maturata nel settore cartario/cartotecnico, in particolare su linea fazzoletti/piegati Patentino del muletto in corso di validità

in corso di validità Gradita adesione a Garanzia giovani

L’azienda offre iniziale inserimento a tempo determinato con possibilità di proroga. Luogo di lavoro: Porcari

Synergie Italia Spa, filiale di Porcari, lucca1@synergie-italia.it – 0583295674

