Lucca, azienda cartaria cerca un laureato in economia

Synergie Italia agenzia per il lavoro Spa, filiale di Porcari, ricerca per importante cliente operante nel settore cartario un/a impiegato/a contabile con laurea in economia.

La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio contabile, occupandosi di prima nota fatturazione attiva e passiva, liquidazione Iva, rapporto con clienti e fornitori, gestione scadenze e insoluti e supporto all’ufficio commerciale.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea in economia

Esperienza nel ruolo di contabile di almeno 1 anno

Ottimo inglese

Conoscenza dei principali sistemi informatici e dei principali software gestionali

Si offre inserimento a tempo determinato con finalità inserimento in azienda. Sede di lavoro: Lucca.

Per candidarsi: Synergie Italia Spa, filiale di Porcari, email: lucca1@synergie-italia.it, telefono: 0583295674

