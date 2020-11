Tecnico per impianti termoidraulici ed elettrici cercasi per azienda metalmeccanica

Synergie Italia Spa agenzia per il lavoro filiale di Porcari ricerca per azienda settore metalmeccanico un/una tecnico per impianti termoidraulici ed elettrici.

La risorsa sarà inserita all’interno del team aziendale e si occuperà di realizzazione di elaborati tecnici, quotazioni economiche e preventivi, coordinamento delle squadre che operano presso i clienti e rendicontazione e controllo di tempi e materiali impiegati sui cantieri

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: diploma di perito industriale, esperienza nella mansione di responsabile tecnico su impianti di almeno 1 anno. È richiesta la disponibilità immediata

Luogo di lavoro: Camaiore

Si offre contratto di somministrazione tramite l’agenzia con finalità di inserimento all’interno dell’azienda.

I candidati ambosessi (ex legew 903/77) sono invitati a leggere l’informativa privacy ex articolo 13 del regolamento Ue 2016/679 sul sito web.

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004