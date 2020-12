Offerta di lavoro nella Gdo per addetto all’amministrazione del personale

Synergie Italia Agenzia per il lavoro Spa, filiale di Porcari, ricerca per il cliente operante nella Gdo un addetto/a amministrazione del personale. La persona scelta sarà inserita all’interno del negozio e si occuperà dei seguenti aspetti:

– Gestione amministrazione del personale impiegato all’interno del punto vendita

– Coordinamento e attivazione percorsi di formazione in ambito sicurezza

– Organizzazione visite mediche

– Archiviazione documentazione

– Supporto nell’organizzazione di eventuali trasferte

I candidati ideali possiedono i seguenti requisiti:

– Preferibile diploma di ragioneria o percorso formativo in ambito amministrazione del personale

– Esperienza nella mansione

– Gradita provenienza dall’ambito Gdo o in realtà in cui sia previsto rapporto con il pubblico

– Buon utilizzo dei principali applicativi informatici

– Disponibilità a eventuali trasferte presso altri punti vendita

Completano il profilo precisione e doti organizzative, flessibilità e resistenza allo stress, doti comunicative. Si offre: contratto iniziale a tempo determinato, part time con possibilità di estensione oraria livello da valutare sulla base dell’esperienza nel ruolo.

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa privacy ex art.13 Regolamento (UE) 2016/679 sul nostro sito web

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004