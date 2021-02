Altopascio, azienda della gomma assume magazziniere categoria protetta

Synergie Italia agenzia per il lavoro Spa, filiale di Porcari, ricerca per solida e strutturata realtà operante nel settore gomma plastica un/a magazziniere categoria protetta L. 68/99.

La risorsa sarà inserita all’interno del magazzino e si occuperà di:

– Ricevere le merci in ingresso, accettandole o restituendole in base alle procedure aziendali

– Preparare le merci in uscita e le consegna ai trasportatori o ai clienti finali

– Compilare e controllare i documenti di trasporto delle merci

– Eseguire le operazioni di carico/scarico di camion, furgoni e container

– Movimentare le merci all’interno del magazzino tramite carrelli elevatori e transpallet

– Collaborare alle operazioni di riordino e inventario del magazzino e di verifica delle giacenze

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

– Diploma di scuola superiore preferibilmente indirizzo tecnico

– Iscrizione al collocamento mirato L. 68/99

– Esperienza nella mansione di almeno 1 anno maturata in contesti produttivi strutturati

– In possesso di patentino del muletto in corso di validità

Luogo di lavoro: Altopascio. Si offre contratto iniziale a tempo determinato di somministrazione tramite la nostra agenzia.

